أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن منصة «معاشي» الرقمية أسهمت في إحداث تحول نوعي في رحلة المتعامل التأمينية، من خلال الجمع بين التوعية والتمكين وتبسيط الإجراءات، بما عزز من وعي المؤمن عليه بحقوقه والتزاماته التأمينية، ومكّنه من المشاركة بصورة فاعلة في إدارة مستقبله التقاعدي واتخاذ قراراته التأمينية استناداً إلى معلومات دقيقة ومحدثة.

توفر المنصة 35 خدمة رقمية، منها 11 خدمة استباقية، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأصحاب العمل الوصول إلى خدماتهم ومعلوماتهم التأمينية عبر نافذة رقمية موحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المتعامل.

وقالت الهيئة إن من أبرز الأدوات التي أسهمت في تعزيز الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم هو " الملخص المالي"، وهي ميزه أتاحت للمؤمن عليه الاطلاع على راتب حساب الاشتراك المعتمد لدى الهيئة، ونسبة الاشتراكات التأمينية المستقطعة وقيمتها الفعلي، وإجمالي الاشتراكات المسددة سواء منه أو من قبل صاحب العمل، الأمر الذي يساعدهم على فهم آلية احتساب الاشتراكات والمنافع التأمينية المرتبطة بها بصورة أكثر وضوحاً.

كما يوفر الملخص المالي رؤية شاملة للمسار التأميني للمؤمن عليه، من خلال عرض مدة الخدمة التي قضاها، والمدة المتبقية لاستحقاق التقاعد، والتقديرات المتوقعة لقيمة المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى مدد الخدمة التي يمكن ضمها أو شراؤها وفقاً لأحكام القانون. وتساعد هذه المعلومات المؤمن عليه على تقييم خياراته التأمينية والتخطيط المبكر للتقاعد واتخاذ قرارات مدروسة تمكنه من الاستفادة من أفضل المنافع التأمينية المتاحة له مستقبلاً.

ولم يقتصر دور منصة «معاشي» على توفير المعلومات، بل امتد إلى تمكين المؤمن عليه من إنجاز العديد من معاملاته التأمينية بنفسه عبر القنوات الرقمية ما أضفى على هذه الخدمات طابع الخدمات الشخصية، ما أتاح له فهماً أكبر لمتطلبات الخدمات وإجراءاتها والشروط القانونية المنظمة لها، وأسهم ذلك في رفع مستوى المعرفة التأمينية لدى المتعامل وتحويله من متلقٍ للخدمة إلى طرف أكثر مشاركة واطلاعاً على تفاصيل رحلته التأمينية.

كما أتاحت المنصة للمتعامل متابعة طلباته ومعاملاته بشكل لحظي والاطلاع على مراحل الإنجاز المختلفة، إلى جانب تلقي الإشعارات والتنبيهات المرتبطة بالخدمات والطلبات والإجراءات التأمينية، وقد عزز ذلك من مستوى الشفافية، ومكّن المؤمن عليه من متابعة ملفه التأميني باستمرار، وجعله شريكاً في إدارة رحلته التأمينية وصياغة قراراته التقاعدية على أسس واضحة ومدروسة.

وفي موازاة ذلك، حققت المنصة نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات، خاصة بالنسبة لأصحاب العمل، حيث أعيد تصميم العديد من الخدمات بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وأسهم الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية في تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات الإجرائية والتحقق من البيانات رقمياً دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من قبل المتعامل.

وقال محمد الخياط، المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا الرقمية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة: "لم يعد دور منصة "معاشي" مقتصراً على تقديم الخدمات إلكترونياً، بل أصبحت أداة متكاملة لتمكين المتعامل وتعزيز وعيه التأميني. فمن خلال ما توفره من معلومات وبيانات ومؤشرات آنية، أصبح المؤمن عليه أكثر قدرة على فهم وضعه التأميني والتخطيط لمستقبله التقاعدي واتخاذ قرارات مبنية على معرفة دقيقة بحقوقه والتزاماته".

وأضاف: "نجحت المنصة في تحويل المتعامل من متلقٍ للخدمة إلى شريك فاعل في العملية التأمينية، من خلال منحه القدرة على الاطلاع على معلوماته، وإنجاز معاملاته بنفسه، ومتابعة طلباته لحظة بلحظة، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقافة التأمينية ويضمن تجربة أكثر سهولة وكفاءة لجميع فئات المتعاملين".

وأكدت الهيئة أن التطوير المستمر لمنصة "معاشي"، يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الثقافة التأمينية، وتمكين المتعاملين من الاستفادة المثلى من خدمات ومنافع نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم خدمات رقمية أكثر سرعة وسهولة وكفاءة، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو حكومة رقمية استباقية وشراكة فاعلة مع المتعاملين.