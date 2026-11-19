دبي في 19 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي»، قائمة أبرز المشاركات في منافسات النخبة، التي تتصدرها البريطانية كيت وو، حاملة لقب بطولة العالم للترايثلون «T100»، والمقررة يوم 6 ديسمبر المقبل في حديقة شاطئ الممزر، بمشاركة 65 رياضية من 35 دولة.

وتضم القائمة نخبة من الرياضيات الأولمبيات وبطلات العالم والفائزات بجولات كأس العالم، من بينهن التشيلية باربرا ريفيروس، صاحبة المركز الخامس في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والأسترالية إيما جيفكوت، والإيطالية بيانكا سيريني، والكولومبية كارولينا فيلاسكيز، والإسبانيتان سارة غيريرو مانسو ومارتا بينتانيل رايموندو، والنمساوية كارينا رايشت، إلى جانب المجرية دومينيكا بيسليغ والكمبودية مارغو غارابيديان، واللبنانية لارا شهيب والأردنية ليديا مصلح.

وتقام البطولة في نسختها الثانية بدبي، بتنظيم مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، وتجمع منافسات المحترفات والهاويات في الموقع نفسه واليوم ذاته، ضمن حدث رياضي مخصص للسيدات.

وتوجت كيت وو بلقب بلقب بطولة العالم «T100» في قطر خلال ديسمبر 2025، بعد صعودها إلى منصة التتويج في السباقات الستة التي خاضتها خلال العام، وشاركت في ترايثلون دبي «T100» يوم 14 نوفمبر الجاري، وسبق لها الفوز بلقب بطولة العالم لفئة تحت 23 عاماً في أبوظبي عام 2022.

وأعربت وو عن سعادتها بالعودة إلى دبي والمشاركة في البطولة، مشيرة إلى أن التعافي من الإصابات والعودة إلى المنافسات دافع مهم لها، ومثمنة تخصيص حدث رياضي للسيدات يجمع منافسات النخبة والهاويات في اليوم نفسه.

وتتضمن منافسات النخبة السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات، وتحصل الفائزة بالمركز الأول على 500 نقطة في التصنيف الأولمبي.