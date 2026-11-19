دبي في 19 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة "علمنا فوق القمة"، تنظيم النسخة الخامسة عشرة من المبادرة في الثاني من ديسمبر المقبل، بمشاركة 15 متزلجاً من أكاديمية متزلجي الإمارات، لرفع علم الدولة فوق إحدى قمم جبال الألب النمساوية في منطقة إيشجل، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55، وذلك بالتزامن مع فعاليات الشهر الوطني التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحت شعار «فخورون بالإمارات».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وإبراهيم علي خادم، الشريك المؤسس لأكاديمية متزلجي الإمارات وعضو اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وفؤاد شماس، مدير التسويق في ماكدونالدز الإمارات.

وتأتي النسخة الجديدة في إطار استمرار الشراكة الإعلامية بين «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وأكاديمية متزلجي الإمارات، وتجديد شراكة ماكدونالدز الإمارات مع المبادرة للعام الثالث على التوالي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحضور الدولي لدولة الإمارات، ونشر ثقافة الرياضات الشتوية، واكتشاف المواهب الوطنية وتأهيلها، وتوسيع فرص مشاركة أبناء الدولة في المحافل الرياضية الدولية، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والثقة بالقدرات.

وأكد سعيد حارب أن المبادرة تحمل رسالة وطنية تعكس قيمة علم دولة الإمارات، وتجسد روح الطموح والإصرار على تحقيق الإنجازات والوصول إلى المراكز الأولى، مشيراً إلى أن مفهوم الرقم واحد لا يرتبط بالإنجاز الفردي فحسب، وإنما يتطلب أيضاً العمل الجماعي وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف.

وأشار إلى التطور الذي شهدته رياضة التزلج في دبي، بفضل إنشاء المراكز المتخصصة التي أتاحت للشباب ممارسة هذه الرياضة والتدرب عليها، لافتاً إلى أن المبادرة تقدم نموذجاً لقدرة دبي على توفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الرياضات، رغم التحديات المرتبطة بالمناخ والجغرافيا.

وقال إبراهيم خادم، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المشاركين الـ15 استكملوا برامج التأهيل والتدريب في «سكي دبي»، وخضعوا للفحوص والتقييمات اللازمة للتأكد من جاهزيتهم الصحية والبدنية لخوض التجربة في جبال الألب النمساوية.

وأضاف أن برنامج الرحلة يتضمن يوماً للتهيئة والتأقلم مع الارتفاعات، واستكمال التجهيزات الفنية والمعدات، وإجراء تجربة مسبقة لرفع العلم على ارتفاع محدد، قبل محاولة الوصول إلى ارتفاعات أعلى، وفقاً للظروف الجوية وجاهزية الفريق.

وأوضح أن المشاركين يسعون إلى تجاوز الرقم الذي حققوه في المحاولات السابقة، بعدما تخطى أعلى ارتفاع وصلوا إليه 3500 قدم، مشيراً إلى أن التحديات المتوقعة تشمل انخفاض درجات الحرارة إلى ما بين 10 و12 درجة مئوية تحت الصفر، فضلاً عن الرياح والتقلبات الجوية في المناطق الجبلية المرتفعة، مؤكداً أن سلامة المشاركين تمثل الأولوية في جميع مراحل المبادرة.

من جهته، أكد فؤاد شماس استمرار شراكة ماكدونالدز الإمارات مع المبادرة للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55.

وقال إن المبادرة تجسد روح الطموح التي تميز دولة الإمارات، القائمة على مواصلة السعي نحو قمم أعلى، وعدم الاكتفاء بالإنجازات التي تحققت، بما يعكس نهج الدولة في التميز واستشراف آفاق جديدة من التطور.

وتضم قائمة شركاء المبادرة وزارة الرياضة، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وأكاديمية متزلجي الإمارات، و«براند دبي»، وماكدونالدز الإمارات، و«سكي دبي»، إلى جانب عدد من الجهات والشركات الوطنية الداعمة.