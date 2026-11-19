أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النسخة الأولى من معرض «فريز أبوظبي» للفن المعاصر، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالشراكة مع مؤسسة «فريز»، في منارة السعديات حتى 22 نوفمبر الجاري، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لأبوظبي مركزاً عالمياً للفنون والثقافة والإبداع، وتعزز حضورها ضمن شبكة الوجهات الدولية الرائدة في قطاع الفنون.

واطّلع سموّه، خلال جولة في أروقة المعرض، على مجموعة من الأعمال والمشاريع الفنية التي تقدمها صالات العرض، بمشاركة فنانين ومؤسسات فنية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، مع تسليط الضوء على الإبداع الفني في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير المنظومة الثقافية والإبداعية في أبوظبي، ودعم المبادرات والشراكات الدولية التي تسهم في تمكين المواهب الفنية، وتوسيع فرص التبادل المعرفي والثقافي، وتعزيز دور الثقافة والفنون في مد جسور التواصل والحوار بين الشعوب، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والإبداع والانفتاح على العالم.

وتشكّل استضافة معرض «فريز» للمرة الأولى في أبوظبي محطة جديدة في مسيرة تطور المشهد الفني والثقافي في الإمارة، وامتداداً للنجاحات التي حققها معرض «فن أبوظبي» على مدى 17 عاماً في دعم الفنانين وصالات العرض، وتنمية الحراك الفني المحلي والإقليمي، بما يعكس نضج المنظومة الثقافية في أبوظبي وقدرتها على استقطاب أبرز المؤسسات والمنصات الفنية العالمية.

وتكتسب النسخة الافتتاحية من «فريز أبوظبي» أهمية خاصة بانضمام الإمارة إلى شبكة معارض «فريز» الدولية، التي تشمل لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وسيؤول، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الفنانين وصالات العرض والمؤسسات الثقافية، ويعزز التواصل بين المشهد الفني في أبوظبي والأسواق الفنية العالمية.

ويأتي تنظيم «فريز أبوظبي» في إطار مستهدفات استراتيجية أبوظبي للصناعات الثقافية والإبداعية، الرامية إلى تطوير قطاع ثقافي وإبداعي مستدام، واستقطاب المواهب والاستثمارات والشراكات الدولية، وتعزيز مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في التنويع الاقتصادي، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للثقافة والفنون، ومركزاً للتلاقي والتبادل الإبداعي بين مختلف ثقافات العالم.