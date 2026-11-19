أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ يشارك قطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بجناح «أبوظبي للثقافة»، في مهرجان العين للكتاب 2026، الذي يستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، في العين سكوير – استاد هزاع بن زايد، ومكتبة زايد المركزية، من خلال برنامج متنوع من الفعاليات الثقافية والتجارب التفاعلية التي تسلط الضوء على التراث الثقافي للإمارة وإرثها المعرفي والإبداعي. ويقدم الجناح أربع تجارب تفاعلية تحت عناوين «إرثنا الحي»، و«تقاليدنا الأصيلة»، و«معالمنا الخالدة»، و«شغفنا بالمعرفة»، تتيح للزوار التعرف على الموروث الثقافي الإماراتي، بما يشمله من فنون وحرف تقليدية وعادات اجتماعية، إلى جانب المتاحف والمواقع التاريخية والمخطوطات والإصدارات الثقافية.

ويستعرض الجناح مجموعة من الإصدارات، أبرزها كتاب «أرشيف الغد: التراث الحديث لإمارة أبوظبي»، وكتاب «كنز الجيل: من أشعار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، الذي يضم 118 قصيدة مختارة، منها 75 نصاً مترجماً إلى الإنجليزية، إضافة إلى طبعة محققة من «معجم البلدان» في ستة مجلدات، و«موسوعة نوادر المخطوطات في الخافقين».

وتشمل مشاركة قطاع الثقافة في موقعي المهرجان أكثر من 15 جلسة ثقافية، بمشاركة ما يزيد على 20 متحدثاً ومحاوراً، إلى جانب أكثر من أربعة أنشطة تفاعلية تتضمن ورش عمل وحفلات توقيع كتب.

ويتضمن البرنامج الثقافي في مكتبة زايد المركزية جلسات حوارية وندوات تناقش الرواية الإماراتية، ودور المكتبات والمؤسسات الثقافية في تعزيز المعرفة، وتجارب الشباب الإماراتي في الترجمة، إلى جانب محاضرات حول الفن في عصر الذكاء الاصطناعي وورش للرسم الرقمي، ولقاءات مع عدد من الكتّاب والمبدعين الإماراتيين.

وتأتي المشاركة في إطار جهود الدائرة لصون التراث الثقافي للإمارة والتعريف به، وتعزيز حضور المعرفة والإبداع، وإتاحة تجارب ثقافية تسهم في ربط الأجيال بموروثها الحضاري.