أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ تستضيف مدينة زايد الرياضية، بالتعاون مع وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ثلاثة أيام من الأنشطة الرياضية وتجارب اللياقة البدنية المجانية، من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات أسبوع الطفولة المبكرة 2026. ويستهدف البرنامج الأطفال من عمر عامين إلى 14 عاماً وأسرهم، ويقدم مجموعة متنوعة من التجارب التي تجمع بين الحركة واللعب والاسترخاء، وتمنح الأطفال فرصاً لاكتساب مهارات جديدة والاستمتاع بأوقات مميزة مع أفراد أسرهم.

وتتيح الفعاليات للأسر الاستمتاع بالرياضة والنشاط البدني معاً، بدلاً من ممارسة كل فرد نشاطه بشكل منفصل؛ فمن الجري معاً إلى تسجيل الأهداف بروح الفريق والمشاركة في الألعاب الجماعية، تتحول الأنشطة الرياضية إلى تجارب مشتركة تجمع الصغار والكبار، وتمنحهم فرصاً لقضاء أوقات ممتعة وصنع ذكريات جميلة.

وتشمل الفعاليات "جري الطفولة ومعاً بالأزرق"، الذي يجمع الآباء والأمهات وأطفالهم في أجواء رياضية تشجع على الحركة والنشاط البدني.

كما تقدم مدارس سيتي لكرة القدم فعالية "كرة القدم العائلية"، التي يشارك خلالها الأطفال وأسرهم في تدريبات وتحديات كروية ممتعة، تتيح لهم تطوير مهاراتهم واكتشاف ما يمكنهم تحقيقه من خلال التعاون والعمل بروح الفريق.

ويقدم "بيلاتيس لاب" جلسات "ميني آند مي يوغا"، التي تجمع الأطفال وأسرهم لممارسة تمارين التمدد والاسترخاء، وتعلم حركات وتقنيات بسيطة يمكنهم تطبيقها في المنزل.

ويستضيف مركز خليفة الدولي للبولينج "فعالية البولينج العائلية"، التي يتنافس خلالها أفراد الأسرة في محاولة إسقاط جميع قوارير البولينج برمية واحدة، وسط أجواء من المرح والحماس والتشجيع المتبادل.

وتبلغ الفعاليات ذروتها في اليوم الختامي بمباراة «أساطير كرة القدم الإماراتية ضد المئة طفل»، التي تجمع 100 طفل على أرض الملعب مع نجوم كرة القدم الإماراتيين السابقين سبيت خاطر، وجمعة خاطر، وبشير سعيد، وفيصل خليل، وحميد فاخر، ومهند العنزي، وسلطان الغافري، وخالد عبدالرحمن، وسيف محمد، ومسلم فايز، ويوسف جابر، ومحمود الماس.

وقالت سعادة الدكتورة حصة علي الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: "تحمل التجارب اليومية البسيطة التي يعيشها الأطفال مع أسرهم بعضاً من أهم اللحظات في حياتهم، ولا سيما الأوقات التي يقضونها في اللعب وممارسة الأنشطة البدنية. فمشاركة الآباء والأمهات أطفالهم في هذه التجارب تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم، وتوفر لهم الدعم والتشجيع اللازمين لاستكشاف قدراتهم وخوض تجارب جديدة. ومن خلال تعاوننا مع مدينة زايد الرياضية، نسعى إلى تشجيع الأسر على الاستمتاع بهذه الأوقات معاً، وإبراز أهمية الأنشطة اليومية البسيطة وما يمكن أن تتركه من أثر ملموس في نمو أطفالهم ورفاههم".

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: "تؤكد علاقتنا الراسخة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة اهتمامنا بدعم الأطفال وأولياء الأمور والعائلات في أبوظبي. وبالتعاون مع "أو في جي الشرق الأوسط"، نواصل تطوير المبادرات والأنشطة في مدينة زايد الرياضية والاستفادة من مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في دولة الإمارات، لتطوير تجارب تلبي احتياجات المجتمع وتشجع على بنى أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لجهودنا في هذا المجال، حيث تتيح للعائلات فرصاً لممارسة الأنشطة البدنية معاً، وتسهم في تعزيز صحة المجتمع".

من جانبه، قال شين تشالمرز، المدير العام لمدينة زايد الرياضية: "نؤمن في مدينة زايد الرياضية بالدور الذي تؤديه الرياضة في جمع أفراد المجتمع وتعزيز الروابط الأسرية، ويجسد تعاوننا مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة هذا الالتزام من خلال توفير تجارب رياضية وترفيهية تتيح للأطفال وأولياء أمورهم الاستمتاع بممارسة الأنشطة البدنية معاً. ونسعد باستقبال العائلات من مختلف أنحاء الدولة ضمن برنامج متنوع يشجع الأطفال على اكتشاف الرياضة منذ سن مبكرة، ويمنحهم فرصة تنمية مهاراتهم وبناء ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب قضاء أوقات مميزة مع أسرهم. ومن خلال مرافقنا الرياضية المتنوعة وشراكاتنا المجتمعية، نواصل العمل على ترسيخ مكانة مدينة زايد الرياضية وجهةً رياضية ومجتمعية متكاملة، توفر بيئة محفزة لممارسة الرياضة وتشجع مختلف الفئات العمرية على تبني نمط حياة صحي ونشط".

ويأتي برنامج مدينة زايد الرياضية في إطار أسبوع الطفولة المبكرة 2026، الذي يقام على مستوى الدولة، من 16 إلى 22 نوفمبر .