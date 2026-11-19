أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ تستقبل حديقة الباهية، من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، المحطة الخامسة من مبادرة «تنبض بهلها» التي تنظمها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، لتجمع أفراد المجتمع من أطفال وشباب وأسر في تجربة تفاعلية تعزز التواصل والمشاركة داخل الأحياء السكنية. وتفتح الفعالية أبوابها خلال أيام الفعالية الثلاثة من الخامسة إلى العاشرة مساءً.

وتكتسب مبادرة «تنبض بهلها» بُعداً نوعياً بتزامنها مع «أسبوع الطفولة المبكرة»، إذ تولي الفعالية اهتماماً خاصاً بتنمية مهارات الصغار وتعزيز مشاركتهم المجتمعية منذ سن مبكرة، عبر إشراكهم مع أسرهم في تجارب تعليمية وترفيهية تفاعلية ترسّخ روح المبادرة والثقة بالنفس والانتماء المجتمعي.

وتحتضن محطة حديقة الباهية منصتي المبادرة الرئيسيتين: مساحة «من بيتنا» المخصصة للأطفال من سن 3 إلى 8 سنوات لعرض وبيع منتجاتهم وإبداعاتهم بدعم من أسرهم، ومساحة «الروّاد» التي تتيح للشباب من سن 9 إلى 21 عاماً فرصة إدارة مشاريعهم الناشئة وتقديم خدماتهم أمام الجمهور، مما يمنحهم تجربة ميدانية متكاملة في الإدارة والتسويق والتواصل مع الزوار والثقافة المالية.

كما يتضمن برنامج الفعالية باقة متنوعة من الأنشطة العائلية والترفيهية، وورش العمل الإبداعية والتثقيفية الموجهة للأطفال واليافعين والأسر، إلى جانب العروض التفاعلية والمساحات المخصصة للمأكولات والمشروبات، بما يضفي أجواءً مجتمعية نابضة بالحياة تعزز جودة الحياة في الإمارة.

وحققت المبادرة خلال محطاتها الأربع السابقة أثراً مجتمعياً واقتصادياً ملموساً يعكس نجاحها في تمكين الأجيال الناشئة؛ إذ استقطبت أكثر من 36,200 زائر عبر أربع محطات، وأتاحت الفرصة لـ158 رائد أعمال من الأطفال والشباب أصحاب المشاريع الناشئة لعرض منتجاتهم، إلى جانب تنظيم أكثر من 17 من ورش العمل والأنشطة التي ساهمت في صقل قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم العملية.

وأكدت فاطمة عبدالرحمن الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تحسين جودة المناطق في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن إطلاق المحطة الخامسة في حديقة الباهية بالتزامن مع أسبوع الطفولة المبكرة يعكس التزام الدائرة بالاستثمار المبكر في قدرات الأجيال الناشئة، قائلة: «نواصل من خلال مبادرة تنبض بهلها بناء مساحات مجتمعية تجمع الأسر وتقرب بين سكان المنطقة، وتمنح أطفالنا وشبابنا مساحة حقيقية لاختبار قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية عبر ترسيخ ثقافة المبادرة والإبداع لدى الصغار، وتعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في تنشئة جيل واثق ومبادر ومؤثر في مسيرة التنمية».

وأضافت أن الإقبال الواسع والتفاعل الإيجابي الذي شهدته المحطات السابقة من المبادرة يؤكد نجاحها في تحويل المرافق العامة والحدائق المجتمعية إلى وجهات للتواصل والتعاون.

وتُنظم المبادرة بالشراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينها دائرة البلديات والنقل – أبوظبي ممثلةً بمركز التواجد البلدي، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة تمكين الأطفال والشباب.