أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ تشارك هيئة زايد لأصحاب الهمم في فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2026 ، ببرنامج ثقافي متنوع، يعكس رؤيتها في تمكين أصحاب الهمم .

وتأتي المشاركة من خلال جناح خاص للهيئة يقدم للزوار تجارب متنوعة تجمع بين المعرفة والإبداع والفنون والحرف والأنشطة التفاعلية، إلى جانب مشاركة الهيئة في عدد من المساحات والمنصات التي يوفرها المهرجان، بما يتيح لأصحاب الهمم عرض قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم والتفاعل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.

وأكدت الهيئة أن مشاركتها في المهرجان تنطلق من إيمانها بأن الثقافة والمعرفة والإبداع مساحات مفتوحة للجميع، وأن تمكين أصحاب الهمم يتطلب توفير المنصات التي تتيح لهم التعبير عن قدراتهم، وعرض إنتاجهم، والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الثقافية والمجتمعية.

وتكتسب المشاركة أهمية خاصة في ظل عام الأسرة 2026، حيث يتضمن برنامج الهيئة مجموعة من الأنشطة الموجهة للأطفال والأسر والزوار، بما يعزز القراءة والإبداع والتفاعل المجتمعي، ويسهم في بناء بيئة ثقافية أكثر شمولاً.

ويخصص جناح الهيئة مساحة لعرض وبيع منتجات أصحاب الهمم وإبداعاتهم الحرفية والإنتاجية، بما في ذلك منتجات كوفي النحلة، إلى جانب معرض مصاحب يبرز مهاراتهم وقدراتهم وإنتاجهم أمام زوار المهرجان.

كما ينظم الجناح ورشاً حية وتفاعلية لأصحاب الهمم على مدار أيام المهرجان.