عجمان في 19 نوفمبر/ وام/ شهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، اليوم، فعاليات اليوم الثاني من منتدى عجمان للإعلام 2026 "The Signal"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة عجمان في مركز الإمارات للضيافة، بمشاركة قيادات إعلامية ومسؤولين وخبراء ومتخصصين في الإعلام والاتصال والتكنولوجيا.

واطلع الشيخ حميد بن عمار النعيمي خلال جولة في المعرض المصاحب للمنتدى على المنصات والأجنحة المشاركة، وما تقدمه المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والشركات التقنية من مشروعات وتجارب وحلول في مجالات صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والتقنيات الإعلامية الحديثة.

واستمع إلى شروح من ممثلي الجهات المشاركة حول طبيعة المشروعات والتطبيقات المعروضة، وما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانات لتطوير الإنتاج الإعلامي وتعزيز التواصل مع الجمهور.

وأكد الشيخ حميد بن عمار النعيمي أن منتدى عجمان للإعلام يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات بين القيادات الإعلامية والمتخصصين وصناع المحتوى، ويسهم في توسيع النقاش حول مستقبل القطاع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام عالميًا.

وقال إن التطورات التقنية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفتح أمام المؤسسات الإعلامية فرصًا جديدة لتطوير أدواتها وأساليب عملها والوصول إلى الجمهور، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه الإمكانات ترتبط بقدرة المؤسسات على توظيفها بمسؤولية، بما يعزز جودة المحتوى ويحافظ على دقته ومصداقيته.

وأضاف أن قيمة الإعلام لا تتحدد بسرعة إنتاج الرسائل أو اتساع انتشارها فحسب، وإنما بمدى قدرتها على تقديم معرفة موثوقة تسهم في رفع وعي المجتمع، مؤكدًا أن الثقة التي يبنيها الإعلام مع جمهوره تظل ركيزة أساسية لمستقبله، مهما تغيرت الوسائل وتطورت التقنيات.

وأشار إلى أن مشاركة القيادات الإعلامية والخبراء والشباب في المنتدى تتيح الاستفادة من تجارب متنوعة، وتفتح المجال أمام أفكار ورؤى جديدة بشأن تطوير العمل الإعلامي، وتعزيز دور الكفاءات الشابة في صناعة المحتوى ومواكبة المتغيرات المهنية والتقنية.

وحضر الشيخ حميد بن عمار النعيمي جلستين رئيسيتين ضمن أعمال المنتدى، الأولى بعنوان "القوة الناعمة: المناعة السردية في وجه الأزمات"، تحدث فيها معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والثانية بعنوان "صوت الإمارات إلى العالم"، تحدث فيها سعادة عمر الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.

وكرّم الشيخ حميد بن عمار النعيمي المتحدثين والمشاركين في الجلسات الرئيسية للمنتدى، تقديرًا لإسهاماتهم في إثراء حواراته ومناقشة القضايا المرتبطة بمستقبل الإعلام ، وشمل التكريم معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وسعادة عمر الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومحمود الرشيد، المدير العام لشبكة الإذاعة العربية، ونخلة الحاج، الرئيس التنفيذي للتحول المؤسسي في "IMI"، والدكتور سليمان الهتلان، المؤسس والرئيس التنفيذي لهتلان ميديا، إلى جانب محمد سالم، مدير إذاعة العربية والخليجية، ومصطفى الآغا، رئيس شركة "MKN" للإدارة التسويقية.

كما كرّم الشيخ حميد بن عمار النعيمي شركاء المنتدى، وهم "معًا للإنتاج الفني"، و"IFLYTEK"، و"WP Production"، و"Aleria"، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والاتحاد للماء والكهرباء، و"Samsung"، إلى جانب جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، تقديرًا لدورها في دعم المشهد الفني والبصري وتعزيز ثقافة التصوير والإبداع.

وشهدت فعاليات المنتدى الإعلان عن النسخة الثانية من جائزة عجمان للتصوير الضوئي، المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بإجمالي جوائز يبلغ 100 ألف درهم.

وأوضحت نجلاء عبدالله محمد لوتاه، رئيسة اللجنة المنظمة لجائزة عجمان للتصوير، في كلمة بهذه المناسبة، أن النسخة الثانية تتضمن ثلاثة محاور؛ المحور العام، الذي يتيح للمصور التعبير عن رؤيته من خلال صورة واحدة، ومحور القصة المصورة، الذي يروي حكاية متكاملة عبر مجموعة من الصور، ومحورًا جديدًا بعنوان "العمران والتفاصيل الهندسية"، يبرز جمال العمارة في عجمان وما يجمع بين أصالة التراث وحداثة العمران.

وأكدت أن الجائزة تدعو المصورين إلى اكتشاف تفاصيل الحياة اليومية ومعالم الإمارة وتقديمها برؤى إبداعية متنوعة، تعكس خصوصية المكان وجماله، وتوثق ما تشهده عجمان من تطور عمراني.