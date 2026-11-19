أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ احتفلت جامعة السوربون أبوظبي، أمس، بتخريج الدفعة السابعة عشرة من طلابها، وذلك تحت رعاية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس أمناء الجامعة، وبحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.

وجاء الحفل بالتزامن مع احتفال الجامعة بمرور 20 عاماً على تأسيسها، وشهد حضور قيادات الجامعة وكبار الشخصيات وأعضاء الهيئة الأكاديمية والخريجين وأفراد أسرهم، للاحتفاء بالإنجازات الأكاديمية والشخصية، واستذكار مسيرة عقدين من التعاون الأكاديمي الفرنسي الإماراتي.

وضمت الدفعة 304 خريجين وخريجات من 20 برنامجاً أكاديمياً، مسجلةً نمواً بنسبة 36 % في أعداد الخريجين مقارنة بالعام الماضي. وشملت الدفعة 236 خريجاً من برامج البكالوريوس و68 خريجاً من برامج الماجستير، بزيادة بلغت نحو 39% و28% على التوالي مقارنة بعام 2025.

ويعكس هذا النمو مسيرة التطور المتواصل للجامعة والتزامها الراسخ بالارتقاء بجودة التعليم وتعزيز التميز الأكاديمي، بالتزامن مع احتفالها بالذكرى العشرين لتأسيسها.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: "قبل عشرين عاماً، اجتمعت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية حول إيمان مشترك بقدرة التعليم على تجاوز الحدود، والتقريب بين الثقافات، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة. واليوم، تجسّد جامعة السوربون أبوظبي هذه الرؤية بصورة متميزة، إذ تجمع بين الإرث الأكاديمي الفرنسي العريق الممتد لقرون، والتزام دولة الإمارات بتطوير المعرفة والارتقاء بالفكر".

وأضاف معاليه: "لقد أرست دولتنا شراكة استراتيجية تشكّل فيها الثقافة والتعليم ركيزتين أساسيتين، فمن متحف اللوفر أبوظبي إلى جامعة السوربون أبوظبي، يجسّد تعاوننا قدرة هذين القطاعين على مدّ جسور التواصل بين الحضارات وترك إرث مستدام للأجيال القادمة".

وتضمن الحفل كلمات لعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالجامعة، كما ألقى الخريجان جاد الله بن جلون، الحاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ، ولينا العيد، الحاصلة على درجة الماجستير في قانون الأعمال الدولي، كلمتين استعرضا فيهما أبرز محطات رحلتهما الأكاديمية وتجربتهما في الجامعة، أعقبهما حفل منح الدرجات العلمية للخريجين.

وهنّأت البروفيسورة ناتالي مارسيال بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، الخريجين بمناسبة تخرجهم بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الجامعة، قائلةً: "أنتم دفعة الذكرى العشرين لتأسيس جامعتنا. لقد تأسست جامعتنا انطلاقاً من رؤية طموحة وروابط الصداقة التي تجمع بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومع دخولكم عصر الذكاء الاصطناعي، احملوا هذه الروح معكم، واستفيدوا من الإمكانات التي يتيحها هذا العصر، مع الحفاظ على قدرتكم على التفكير النقدي؛ فالآلة تستطيع تقديم الإجابات، لكنها لا تستطيع امتلاك ملكة الحكم والتقدير. ولا تغفلوا عن تأثير التكنولوجيا في كوكبنا الذي سنتركه للأجيال القادمة".

وتجسد دفعة عام 2026 الطابع الدولي والمتعدد الثقافات للمجتمع الجامعي في جامعة السوربون أبوظبي، إذ تضم خريجين ينتمون إلى 44 جنسية. ويشكل المواطنون الإماراتيون نحو 59% من إجمالي الدفعة، بواقع 178 خريجاً وخريجة، في انعكاس لجهود الجامعة المتواصلة في رعاية المواهب الوطنية وتأهيل الكفاءات الإماراتية.

وتوزع خريجو الدفعة على الكليات الأكاديمية الثلاث في الجامعة، بواقع 115 خريجاً من كلية القانون والاقتصاد والأعمال، و177 خريجاً من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، و12 خريجاً من كلية البيانات والعلوم والهندسة.

وشملت البرامج التي أتمها الخريجون تخصصات متنوعة، من بينها القانون والاقتصاد والإدارة، والأعمال واللغات الأجنبية، والتاريخ وعلم الآثار والتراث الثقافي، والعلاقات الدولية والدبلوماسية، والهندسة البيئية المستدامة والقانون، والرياضيات بتخصص علوم البيانات للذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التنوع نهج الجامعة متعدد التخصصات في التعليم، وحرصها على تزويد خريجيها بالمعارف والمهارات والقدرات التحليلية اللازمة للإسهام في مجالات تخصصهم وخدمة مجتمعاتهم حول العالم.