رأس الخيمة في 19 نوفمبر/ وام/ افتتح وفد من جمعية الإمارات الخيرية برئاسة عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام عدداً من المشاريع الخيرية والتنموية الجديدة خلال زيارة إلى إندونيسيا شملت مناطق تشيانجور في مقاطعة جاوة الغربية، و بيكاسي وكاراوانغ و سمارانغ وجيبارا في مقاطعة جاوة الوسطى، وصولاً إلى مدينة سولو "سوراكارتا" .

وكشفت جمعية الإمارات الخيرية أن إجمالي مشاريعها المدرجة في الكشف يبلغ 4,094 موزعة على قطاعات حيوية شملت بناء المساجد، وحفر الآبار، والتعليم، والرعاية الصحية، والمشاريع المجتمعية والخدمية.

وتصدرت مشاريع بناء المساجد قائمة الإنجازات بواقع 2,491 مسجداً، أسهمت في توفير دور للعبادة وتعزيز دور المساجد كمراكز للإشعاع الديني والمجتمعي، فيما نفذت الجمعية 398 مشروعاً لحفر الآبار، بهدف توفير مصادر مياه مستدامة وتخفيف معاناة المجتمعات التي تواجه صعوبات في الحصول على المياه.

وفي قطاع التعليم، أنجزت الجمعية 119 فصلاً دراسياً، دعماً للعملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية مناسبة تسهم في بناء الأجيال وتمكينها بالعلم والمعرفة، إلى جانب تنفيذ 14 مجمعاً شاملاً، تشكل مرافق تنموية متكاملة تهدف إلى خدمة المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها المتنوعة.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجمعية على المتابعة المباشرة لمشاريعها الخارجية، والاطلاع على نتائجها ومدى إسهامها في خدمة المجتمعات المستفيدة، وإن ما نراه اليوم من مشاريع قائمة تؤدي رسالتها وتخدم المجتمعات المحلية، هو ثمرة عطاء المحسنين وثقتهم بجمعية الإمارات الخيرية، وهذه الثقة تمثل بالنسبة إلينا مسؤولية عظيمة، وحافزاً متجدداً لمواصلة العمل، وتطوير مشاريعنا، وتوسيع دائرة المستفيدين منها.

وأضاف :" نؤمن بأن نجاح العمل الخيري لا يُقاس بعدد المشاريع التي ننفذها فحسب، بل بما تتركه من أثر حقيقي ومستدام في حياة الناس، ولهذا نحرص على أن تكون المتابعة الميدانية جزءاً أصيلاً من منظومة عملنا، للتأكد من أن كل درهم يقدمه المحسنون يحقق الغاية التي خُصص من أجلها، ويصنع فرقاً ملموساً في حياة المستفيدين".