أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ أكد جو دي سينا، مؤسس سباقات "سبارتن" العالمية، أن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن للعام السادس على التوالي، تعكس دورها الريادي في دعم الرياضة، وتؤكد مكانتها المتقدمة على خريطة الرياضة الدولية.

وقال دي سينا، في تصريحات على هامش انطلاق منافسات البطولة اليوم في صحراء الوثبة، إن سباقات الحواجز والتحمل تتجاوز مفهوم المنافسة الرياضية، لتشكل أسلوب حياة يعزز الانضباط والقدرة على مواجهة التحديات، مشيداً بجهود أبوظبي في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، واستضافة الفعاليات التي تنمي القدرات البدنية والذهنية.

وأوضح أن فلسفة "سبارتن" ترتكز على إعداد الأفراد لمواجهة تحديات الحياة اليومية، من خلال تجارب رياضية تتطلب المثابرة والتحمل والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف، مشيراً إلى أن سباقات “سبارتن” تستقطب نحو 1.5 مليون مشارك سنوياً حول العالم.

وتستضيف صحراء الوثبة بأبوظبي النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن، من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وتشمل البطولة مجموعة من السباقات، أبرزها بطولة العالم لمسافة 21 كيلومتراً التي تضم أكثر من 30 عائقاً، إلى جانب سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.