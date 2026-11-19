دبي في 19 نوفمبر/ وام/ أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن حماية مستقبل الإعلام تتطلب ترسيخ المسؤولية المشتركة بين مختلف أطراف المنظومة الإعلامية، وإعادة توجيه الحوافز الاقتصادية نحو صناعة محتوى يعزز الثقة والمعرفة ويضع الإنسان في صدارة الأولويات، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المشهد الإعلامي اليوم يتمثل في تضافر ثلاثة عوامل هي سهولة إنتاج المحتوى المضلل، وضبابية الحقيقة، وتحويل انتباه الجمهور إلى سلعة تجارية، الأمر الذي نتج عنه استحداث منظومة تتدفق فيها الأرباح إلى صناع المحتوى والمنصات، بينما تتحمل المجتمعات والأفراد كلفة التضليل وتداعياته.

وقال معاليه، أثناء مشاركته في جلسة بعنوان "مثلث برمودا للإعلام"، ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل": إن التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال وقت سابق من العام الجاري، وما رافقها من تداول مقاطع مفبركة تزعم استهداف لمواقع ومنشآت داخل دولة الإمارات، كشفت عن حجم التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية، وما يمكن أن يلحقه المحتوى المضلل من أضرار بالأفراد والمجتمعات وصورة الدول.

وأكد معاليه أن صناعة المحتوى المفبرك لا تنطلق بالضرورة من دوافع سياسية أو أيديولوجية، فقد تكون لمصالح تجارية، في ظل بيئة رقمية تتيح تحقيق عوائد مالية من إثارة الجماهير واستفزازها، منوهاً بأن هناك تحقيقاً استقصائياً نشره معهد الحوار الاستراتيجي بالتعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية 2025، كشف عن شبكة ضمت 128 حساباً ومجموعة على منصة فيسبوك، وصل جمهورها الإجمالي إلى أكثر من 1.6 مليون شخص، وكانت تنتج محتوى يتناول قضايا اجتماعية وسياسية حساسة في مجتمعات بعينها، رغم تواجد منتجي المحتوى في بلدان أخرى، وذلك بهدف تحقيق أرباح تجارية.

وأضاف معاليه أن ما يمكن تسميته بـ"مثلث برمودا للإعلام" يتشكل من ثلاث قوى متداخلة، تتمثل أولها في الانخفاض غير المسبوق لعوائق إنتاج المحتوى، وثانيها في ضبابية الحقيقة وصعوبة التمييز بين الوقائع والروايات المتضاربة، فيما تتمثل القوة الثالثة في تحويل انتباه الجمهور إلى سلعة تجارية تدر الأرباح، موضحاً أن خطورة هذه القوى تكمن في تفاعلها ضمن منظومة تكافئ المحتوى الأكثر قدرة على استقطاب الانتباه، بصرف النظر عن دقته أو أثره في المجتمع.

وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً واسعاً في قدرات إنتاج المحتوى، بعدما أتاح للأفراد إنشاء مقاطع مصورة تحاكي الواقع، وإعادة بناء مواقع حقيقية، وإنتاج مشاهد بأداء بشري مقنع دون الحاجة إلى تصوير أحداث فعلية، لافتاً إلى أن هذه التقنيات أسهمت في خفض الحواجز أمام إنتاج المواد المفبركة، وزيادة حجمها وسرعة انتشارها، الأمر الذي يضاعف مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن التحقق من المعلومات ومصادرها.

وأشار معاليه إلى أن التحدي الثاني يرتبط بتراجع وضوح الحدود بين الحقيقة والتصورات المتداولة عنها، في ظل تدفق روايات متعارضة بشأن الحدث الواحد، موضحاً أن التحدي لم يعد مقتصراً على الوصول إلى المعلومات، وإنما أصبح يتمثل في القدرة على التمييز بين ما وقع بالفعل وما يعتقد الجمهور أنه وقع.

ولفت معاليه إلى أن القوة الثالثة تتمثل في اقتصاد الانتباه، الذي أعاد تشكيل العلاقة بين المحتوى والجمهور والإيرادات، بحيث أصبح بإمكان مادة واحدة الانتشار عبر الحدود والوصول إلى ملايين المتابعين وتحقيق عوائد مالية لصانعها، مضيفاً أن قياس قيمة المحتوى بعدد المشاهدات والتفاعلات، دون اعتبار كافٍ لجودته أو أثره، يخلق حوافز لتوظيف مشاعر الخوف والغضب والسخط بوصفها أدوات لجذب الانتباه وتعظيم الأرباح.

وأكد معاليه أن المسؤولية عن هذه الظاهرة لا يمكن اختزالها في صانع المحتوى وحده، مشيراً إلى أن المنظومة تضم أطرافاً متعددة، تبدأ بمن ينتج المادة، وتمر بالمنصات التي تتولى نشرها وتوزيعها، وصولاً إلى المعلنين والمؤسسات التي تضع الأطر التنظيمية الحاكمة لها، منوهاً بأن التعامل مع الأضرار الناتجة عن المحتوى المضلل يقتضي مساءلة المنظومة بأكملها، وعدم الفصل بين الجهات التي تحقق المكاسب وتلك التي تتحمل التداعيات.

واستشهد معاليه بالرسوم البيانية التي نشرها مارك زوكربيرغ عام 2018 بشأن أنماط التفاعل مع المحتوى على منصة "فيسبوك"، مشيراً إلى أنها تقدم مثالاً على تأثير آليات التوزيع في تشكيل سلوك الجمهور، مؤكداً أن هناك فارقاً جوهرياً بين ما يجذب انتباه الإنسان بطبيعته، وما تختار الأنظمة الرقمية تضخيمه وإيصاله إلى الجمهور، مشدداً على أن الخوارزميات نتاج قرارات وتصميمات بشرية، وليست قوى مستقلة عن إرادة الإنسان.

وأشار معاليه إلى أن هذه التحديات قابلة للمعالجة، فالبشر هم من طوروا تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصمموا نماذج الأعمال التي تحدد كيفية توظيفها ومكافأة المحتوى الناتج عنها، ومن ثم فإنهم يمتلكون القدرة على مراجعة هذه الخيارات وتصحيح مساراتها.

وأكد معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات اتخذت خياراً واعياً جعل من المسؤولية ركيزة أساسية في تنظيم العمل الإعلامي وتطوير ممارساته، انطلاقاً من إدراكها بأن بناء منظومة إعلامية موثوقة يتطلب تعاوناً وتكاملاً بين جميع الأطراف المعنية.

ولفت معاليه إلى أن المسؤولية عن مستقبل الإعلام؛ مشتركة تشمل الحكومات وصناع المحتوى والمنصات الرقمية والمعلنين والمؤسسات الإعلامية والجهات التنظيمية، داعياً المنصات إلى معالجة الحوافز التي تكافئ التضليل، والمعلنين إلى مراجعة طبيعة المحتوى الذي يوجهون إليه إنفاقهم الإعلاني، والمؤسسات الإعلامية إلى جعل التحقق والتدقيق ركيزتين أساسيتين في ممارساتها المهنية.

وأكد معاليه أهمية إعادة تعريف معايير النجاح في البيئة الإعلامية الرقمية، بحيث تحظى الثقة بقيمة اقتصادية ومهنية تضاهي قيمة استقطاب الانتباه، وأن يستند تقدير المحتوى إلى ما يضيفه من معرفة للجمهور، ويوسعه من مداركه، وما يعززه من روابط إنسانية وتماسك مجتمعي، لا إلى حجم انتشاره وعدد المتفاعلين معه فحسب، مشدداً على أن الهدف لا يتمثل في إيجاد بيئة تخلو من الاختلاف والجدل، وإنما في ضمان ألا يتحول التنافس على جذب الانتباه إلى مبرر للإضرار بالإنسان أو تضليل وعيه.

وأضاف معاليه أن النقاش حول مستقبل الإعلام خلال "أسبوع دبي للمستقبل" يتجاوز استشراف التحولات التقنية والمهنية للقطاع، ليصل إلى مسؤولية تشكيل البيئة المعلوماتية التي ستؤثر في وعي إنسان المستقبل وخياراته.

وأشار إلى أن الأجيال القادمة ستمتلك قدرات غير مسبوقة على الإبداع والابتكار، وهو ما يستوجب ضمان امتلاكها أيضاً أدوات التمييز بين الحقيقة والتضليل، والقدرة على الوصول إلى معلومات موثوقة يمكن الاستناد إليها في حياتها وقراراتها.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن مستقبل الإعلام يتحدد بالاختيارات التي يتخذها العالم اليوم، وبطبيعة القيم والحوافز التي تحكم إنتاج المحتوى وتداوله، مشيراً إلى أن البشر ليسوا مجرد عابرين في "مثلث برمودا للإعلام"، وإنما هم من يصممون منظومته ويحددون مساراتها، ومن ثم تقع عليهم مسؤولية توجيه هذه المنظومة نحو بيئة إعلامية أكثر مصداقية وإنصافاً، تجعل من خدمة الإنسان وتعزيز وعيه الغاية الأسمى لكل تطور تقني وإعلامي.