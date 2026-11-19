العين في 19 نوفمبر/وام/ تشارك هيئة البيئة – أبوظبي في النسخة الثانية من المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين، الذي يُقام في مركز أدنيك العين، من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار «إرثٌ من الفخر»، حيث تستعرض الهيئة أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي توظفها في حماية النباتات المحلية والحياة الفطرية وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية، بما يعكس التكامل بين الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل وحماية البيئة للأجيال القادمة.

وتأتي المشاركة امتداداً لحضور الهيئة في المعرض الدولي للصيد والفروسية – أبوظبي، وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي البيئي والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتسليط الضوء على دور البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الحديثة في صون التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي. وتشارك الهيئة بجناح تفاعلي تحت عنوان «تسخير التكنولوجيا لحماية البيئة»، استُلهم تصميمه من شكل البذرة، ويتيح للزوار التعرف على رحلة البذور المحلية، بدءاً من جمعها وحفظها، وصولاً إلى إكثارها وإعادة نثرها في موائلها الطبيعية. ويستعرض الجناح جهود «مركز المصادر الوراثية النباتية» في صون التنوع الوراثي للنباتات المحلية، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير عالي الدقة المستخدمة في فرز البذور وتقييم جودتها وتصنيفها.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات البيئية والعلوم والتوعية في هيئة البيئة – أبوظبي: «حرصنا على تقديم تجربة تفاعلية تعرّف الزوار بمختلف مراحل العمل البيئي، بدءاً من حفظ البذور المحلية وفرزها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى توظيف الطائرات من دون طيار في نثرها وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية. ونسعى من خلال هذه التجربة إلى تبسيط المفاهيم العلمية وإبراز دور التقنيات الحديثة في حماية التنوع البيولوجي، وتشجيع مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأطفال والشباب، على المشاركة في جهود الحفاظ على البيئة».

كما يتيح الجناح للزوار خوض تجربة تفاعلية لمحاكاة استخدام الطائرات من دون طيار في نثر البذور المحلية وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية، والتعرف على جهود الهيئة في هذا المجال، والتي شملت نثر 6.5 مليون بذرة من النباتات المحلية في منطقة جبل حفيت بمدينة العين خلال عام 2025.

ويسلط الجناح الضوء على التشريعات واللوائح المنظمة للصيد والرعي، ودورها في حماية الحياة الفطرية والمحافظة على الغطاء النباتي، إلى جانب استعراض جهود الهيئة في حماية البيئة البرية، من خلال توظيف تقنيات الرصد البيئي ورسم الخرائط لجمع البيانات ومراقبة حالة الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي في مختلف مناطق الإمارة.

وفي إطار تشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في حماية البيئة، توفر هيئة البيئة – أبوظبي لزوار جناحها شتلات من النباتات المحلية، تشمل السمر والسدر والغاف، لتعزيز زراعتها ونشر الوعي بأهميتها في الحفاظ على التنوع النباتي المحلي.