أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ أطلقت وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع متحف زايد الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، مبادرة «مغامرات استكشافية للصغار في متاحف أبوظبي»، ضمن فعاليات أسبوع الطفولة المبكرة 2026، بهدف تعزيز فرص التعلم التفاعلي للأطفال، وإتاحة تجارب تعليمية تسهم في تعريفهم بتاريخ دولة الإمارات وتراثها الثقافي وبيئتها الطبيعية.

وتُنفذ المبادرة من 14 إلى 22 نوفمبر في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومن 16 إلى 22 نوفمبر في متحف زايد الوطني، وتستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 15 عاماً، من خلال مجموعة من الأنشطة والتحديات الاستكشافية المجانية التي تتيح لهم التفاعل مع المعروضات والمحتوى المتحفي بأساليب تعليمية.

وشهدت الفعاليات حضور معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، حيث اطّلعت معاليها على التجارب والأنشطة الاستكشافية المخصصة للأطفال، وما توفره من فرص تعليمية تفاعلية تعزز مهاراتهم وتشجعهم على التعلم والاكتشاف بمشاركة أسرهم.

وتعتمد المبادرة على كتيبات تفاعلية مخصصة للأطفال، تتضمن مجموعة من الأنشطة والتحديات الاستكشافية التي ترافقهم خلال زيارتهم للمتحفين، وتساعدهم على التعرف إلى المعروضات والمضامين التاريخية والعلمية بأسلوب يتناسب مع فئاتهم العمرية، كما تتيح المبادرة لأفراد الأسرة، بمن فيهم الآباء والأمهات ومقدمو الرعاية والأجداد، مشاركة الأطفال في تنفيذ الأنشطة واستكشاف محتويات المتحفين، بما يعزز دور الأسرة في دعم تعلم الأطفال وتنمية معارفهم، إلى جانب توفير مضيفين في المتحفين لتقديم الإرشاد والمساعدة للمشاركين.

وفي متحف زايد الوطني، يتضمن البرنامج تجربة «رحلة عائلية للبحث عن الكنز»، التي تتيح للأطفال استكشاف مختلف أقسام المتحف من خلال سلسلة من الأنشطة والتحديات التفاعلية، والتعرف إلى مجموعة من القطع الأثرية والموضوعات التاريخية التي توثق مسيرة دولة الإمارات، وتبرز ملامح تراثها الثقافي وتقاليدها، إلى جانب التعريف بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، تركز التجربة على تعريف الأطفال وأسرهم بتاريخ الطبيعة وتطور الحياة، بدءاً من عصور ما قبل التاريخ وصولاً إلى النظم البيئية المعاصرة، وتتضمن الأنشطة مجموعة من التجارب التفاعلية التي تتيح للأطفال التعرف إلى المعروضات واستكشاف الموضوعات العلمية المرتبطة بها، بمشاركة أفراد أسرهم، بما يشجع على طرح الأسئلة وتنمية المعرفة العلمية لدى الأطفال، وتعزيز دور الأسرة في دعم تعلمهم واستكشاف العالم من حولهم، وعند استكمال الأنشطة والتحديات، يمكن للأطفال وأسرهم التوجه إلى الموقع المخصص بالقرب من مدخل المتحف، حيث يحصل الأطفال على هدية تذكارية تقديراً لمشاركتهم في التجربة الاستكشافية.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن مبادرة «مغامرات استكشافية للصغار في متاحف أبوظبي»، والتي تأتي ضمن فعاليات أسبوع الطفولة المبكرة 2026، تعكس أهمية توسيع نطاق الفرص التعليمية والتفاعلية المتاحة للأطفال، والاستفادة من المؤسسات الثقافية والمعرفية بوصفها بيئات داعمة لنموهم وتنمية مهاراتهم في مراحل الطفولة المبكرة، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بالطفولة والأسرة، وتطوير مبادرات تتيح للأطفال التعلم من خلال التفاعل المباشر مع محيطهم، والتعرف إلى تاريخ دولتهم وتراثها وبيئتها الطبيعية، بما يسهم في بناء معارفهم وتوسيع مداركهم منذ السنوات الأولى.

وأضافت معاليها أن تنوع المبادرات والفعاليات التي يشهدها أسبوع الطفولة المبكرة يعكس أهمية توفير بيئات وتجارب متكاملة تدعم نمو الأطفال في مختلف الجوانب، وتعزز مشاركة الأسرة في مسيرتهم التعليمية والتربوية، مشيرة إلى أن مشاركة الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية في الأنشطة والتجارب المشتركة يسهم في ترسيخ التعلم بوصفه جزءاً من الممارسات اليومية للأسرة.

وقالت سعادة الدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: "تتجاوز قيمة المتاحف بالنسبة للأطفال الصغار حدود المعروضات التي يشاهدونها، لتشمل ما تتيحه لهم من فرص للتعلم والاكتشاف. ومن خلال تقديم تجارب أكثر تفاعلية وتيسير الاستفادة منها، نسعى إلى تشجيع الأطفال على اكتشاف اهتمامات جديدة، وطرح الأسئلة، والتعرف إلى تراث دولة الإمارات والعالم من حولهم. كما نحرص على مشاركة الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية في هذه التجارب".

وقال الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني: "نؤمن في متحف زايد الوطني بأهمية تعريف الأطفال بتاريخ دولة الإمارات وتراثها منذ الصغر، من خلال تجارب تعليمية تفاعلية تحفّز فضولهم وتشجعهم على الاستكشاف. ومن خلال أنشطة مثل "رحلة عائلية للبحث عن الكنز"، ندعو الأطفال وأسرهم إلى اكتشاف القصص المرتبطة بالقطع الأثرية المعروضة في المتحف، والتعرّف إلى تاريخ وطننا وقيمه الأصيلة، وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ونسعى من خلال هذه التجارب إلى ترسيخ ارتباط الأجيال الناشئة بتراثها الوطني، وتعزيز حب المعرفة والاكتشاف، وإتاحة فرص تجمع أفراد الأسرة في رحلة تعليمية ثرية وممتعة".

وقال الدكتور خالد عسكر، مدير إدارة التعليم بمتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي: "من خلال أسبوع الطفولة المبكرة، نأمل أن نوفر مزيداً من هذه اللحظات الثرية للعائلات، حيث نشجع الأطفال على أن يقودهم فضولهم، ويشاركهم الكبار متعة الاكتشاف والتعلّم. وفي متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، نطمح إلى أن يكبر الأطفال وهم يدركون أنهم جزء من عالم الطبيعة، وأن لكل منهم دوراً في رعايته وحمايته والحفاظ عليه".

ومن المتوقع أن تستقطب التجارب التي يقدمها المتحفان خلال هذه الفترة نحو 2,000 طفل، حيث تشكل المبادرة مرحلة تجريبية لاستكشاف إمكانية تقديم تجارب مماثلة ضمن البرامج المتحفية على مدار العام.

ويمكن للأسر الراغبة في المشاركة التوجه إلى مكتب الاستقبال المخصص في أي من المتحفين للتسجيل والحصول على كتيبات المغامرات والمواد اللازمة للأنشطة، دون الحاجة إلى الحجز المسبق.

وتأتي مبادرة "مغامرات استكشافية للصغار في متاحف أبوظبي" ضمن 300 فعالية وتجربة في إطار أسبوع الطفولة المبكرة 2026، الذي يقام على مستوى الدولة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر، تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقاً"، تأكيداً على أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل. ويقام الأسبوع بقيادة وزارة الأسرة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويجمع الأسر والمجتمعات المحلية والشركاء من خلال نحو 300 فعالية وتجربة يقدمها أكثر من 130 شريكاً. وتشمل الجهات الداعمة المنضمّة ضمن فئة "مساهم في بناء المجتمع" كلاً من بيورهيلث القابضة، ومجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص للأطفال والأسر للتعلم واللعب والنمو معاً.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت بشاير الشامسي، المنسق الوطني لأسبوع الطفولة المبكرة، إن الأنشطة التي يستضيفها متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي تمثّل إحدى محطات الأسبوع، الذي يقدّم للأطفال وأسرهم تجارب متنوعة في مختلف إمارات الدولة، وأشارت إلى أن البرنامج يتواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع بمجموعة واسعة من الأنشطة، داعيةً العائلات إلى المشاركة فيها وقضاء وقت مع أطفالها في تجارب تناسب اهتماماتهم.