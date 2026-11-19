أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / يستضيف ياس مول، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، تجربة «ميوزيوم» الفنية الرقمية المجانية، التي تتيح للجمهور تحويل صورهم الشخصية إلى مشاهد فنية مستوحاة من التصميم المعماري لمتحف جوجنهايم أبوظبي، وذلك قبل افتتاح المتحف المرتقب في 11 ديسمبر المقبل.وتنظم التجربة «حيّاكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع متحف جوجنهايم أبوظبي، في مبادرة تهدف إلى تعريف الجمهور بالهوية المعمارية للمتحف وإتاحة الفرصة أمام الزوار للتفاعل مع عناصرها بأسلوب فني مبتكر.وتتيح التجربة للزوار التقاط صورة شخصية واحدة تتحول إلى ما يصل إلى ستة مشاهد رقمية مختلفة، تستلهم تفاصيلها من التصميم المعماري للمتحف، بما في ذلك هياكله الفولاذية ومخاريطه الضخمة وإطلالته البحرية في المنطقة الثقافية في السعديات، لتقدم تجربة تجمع بين الفن والتكنولوجيا والعمارة. وتستمد المشاهد الرقمية عناصرها من التصميم الذي أبدعه المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية، والذي يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية والأفنية المظللة والشرفات والمخاريط النحتية، في تكوين معماري يستلهم طبيعة أبوظبي ومناخها وهويتها الثقافية. وتمنح التجربة الزوار فرصة المساهمة في عمل فني سيُعرض في متحف جوجنهايم أبوظبي، بما يعزز مشاركتهم في المشهد الفني والثقافي الذي يواكب افتتاح هذا الصرح الجديد..ويُعد متحف جوجنهايم أبوظبي، الذي يقع في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، أحد أبرز المشاريع الثقافية المرتقبة في العاصمة، ويُعنى بالفن الحديث والمعاصر من ستينيات القرن الماضي حتى اليوم، ويضم 28 صالة عرض على مساحة 11,600 متر مربع، إلى جانب 23 ألف متر مربع من مساحات العرض الخارجية.ويأتي المتحف ثمرة تعاون بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم، ليشكل إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي في الإمارة، ومنصة للتبادل الفني والحوار بين الثقافات.