دبي في 19 نوفمبر/ وام/ شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل توزيع جوائز القمة الشرطية العالمية في دورتها الخامسة 2026، بحضور سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، وسعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وذلك ضمن فعاليات القمة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قيادات شرطية وأمنية وخبراء ومتخصصين في إنفاذ القانون من مختلف دول العالم.وسلّم العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، الجوائز للفائزين في مختلف الفئات، تقديراً لإنجازاتهم ومبادراتهم وإسهاماتهم في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز سلامة المجتمعات، وتوظيف التقنيات والحلول الذكية لمواجهة التحديات الأمنية.

وأكد المري أن جوائز القمة الشرطية العالمية تمثل منصة دولية للاحتفاء بالكفاءات الشرطية والأمنية، وإبراز الإنجازات والممارسات المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة إنفاذ القانون وتعزيز قدرات الأجهزة الشرطية على مواجهة التحديات الأمنية.

وقال معاليه إن تكريم الفائزين في الدورة الخامسة يعكس حرص شرطة دبي على ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في العمل الشرطي، وتقدير جهود رجال ونساء الشرطة والخبراء والمتخصصين حول العالم، الذين أسهموا بمبادراتهم في تطوير الأداء الأمني والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية وتعزيز أمن المجتمعات وسلامتها.

وأضاف أن مستقبل العمل الشرطي يرتكز على التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، والاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الجوائز لا تقتصر على تكريم الإنجازات الفردية والمؤسسية، بل تسهم في نقل التجارب الناجحة وتعميم أفضل الممارسات الشرطية عالمياً.

وأوضح أن تنوع فئات الجوائز والمشاريع الفائزة يعكس التطور الذي يشهده القطاع الشرطي والأمني، وأهمية التكامل بين الابتكار التقني والكفاءة البشرية والمسؤولية المجتمعية في بناء منظومات أمنية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

وهنأ معاليه الفائزين، مشيداً بإنجازاتهم ومبادراتهم، ودورها في تشجيع العاملين في المجالات الشرطية والأمنية على مواصلة البحث والتطوير والابتكار.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في 12 فئة من جوائز القمة الشرطية العالمية لعام 2026، شملت التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات والسلامة المرورية والذكاء الاصطناعي والابتكار والخدمات الشرطية والمساهمات المجتمعية.

وفاز بجائزة التميز لأصحاب الهمم علي خميس عبد الرسول من وزارة الداخلية في مملكة البحرين، تقديراً لإنجازاته في التحقيقات الجنائية رغم التحديات المرتبطة بإعاقته البصرية، وإسهاماته في دعم حقوق المكفوفين وتمكينهم.

وحصلت سيلفيا بيريز بافيا من الشرطة الوطنية الإسبانية على جائزة أفضل موظفة في مجال إنفاذ القانون، لدورها القيادي في التحقيقات المتعلقة بالكوارث الكبرى وتطوير تقنيات الأدلة الجنائية، وإسهامها في حصول وحدتها على اعتماد المواصفة الدولية ISO 17020.

وفاز ديفيد كالفيتي ساراسا من الشرطة الوطنية الإسبانية بجائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي، لجهوده في الجمع بين القيادة الميدانية والتعاون الدولي والتحقيقات الرقمية لكشف التهديدات وحماية الضحايا.

وحصد الدكتور إيميليو نوزوليزي من جامعة تورينو الإيطالية جائزة أفضل مساهمة مجتمعية في المجال الشرطي، عن تطوير أدوات متعددة اللغات للمساعدة في التعرف على هوية المفقودين، ودعم الأسر في الاستعداد لحالات الطوارئ.

وفازت وزارة الداخلية في مقدونيا الشمالية بجائزة التميز في السلامة على الطرق، عن مشروع «المدينة الآمنة» (SAFECITY)، الذي يعتمد على منظومة آلية متكاملة للضبط المروري، وأسهم في خفض الوفيات على الطرق بنسبة 35.4%.

كما فازت وزارة الداخلية المصرية بجائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، عن مشروع «البرنامج الوطني للتعاون الأمني والاستخباراتي 2023-2026»، الذي أسهم في تفكيك شبكات إجرامية من خلال العمليات المنسقة والتعاون الدولي.

وحصلت شرطة سنغافورة على جائزة أفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، عن مشروع «المساعد الذكي لتقديم البلاغات» (R-COP)، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل تقديم البلاغات الجنائية على مدار الساعة، عبر أسئلة تفاعلية وإعداد تقارير منظمة.

وفازت وزارة الداخلية في مملكة البحرين بجائزة أفضل تطبيق شرطي، عن مشروع «منصة البلاغات الإلكترونية»، الذي أسهم في توفير أكثر من 32 ألف زيارة لمراكز الشرطة خلال عامه الأول، وحقق نسبة رضا للمتعاملين بلغت 96.6%.

وحصد المختبر الجنائي المركزي للشرطة في بولندا جائزة التميز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، عن تطوير منهجية لتحليل الخصائص الحيوية للتوقيعات، بما يساعد على كشف عمليات التزوير ودعم التحقيقات الجنائية.

وفازت الأمانة العامة لأمن بلدية مدينة مارينجا البرازيلية بجائزة التميز في خدمة العملاء في المجال الشرطي، عن مشروع «حماة بلدية مارينجا»، الذي يعتمد على الزيارات المنزلية المجدولة لتقييم المخاطر وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز التدخل الاستباقي قبل وقوع الحوادث.

وحصلت شركة «بريليون» (Brelyon) الأمريكية على جائزة أفضل فكرة ابتكارية في المجال الشرطي والأمني، عن مشروع «شاشة الواقع الفائق» (Ultra Reality Display)، الذي يوفر شاشات بانورامية تتيح للعاملين في غرف العمليات ومراكز القيادة الاطلاع على نطاق أوسع من المعلومات دون الحاجة إلى نظارات أو أجهزة مثبتة على الرأس.

وفازت شركة «ريزمبل إيه آي» (Resemble AI) الأمريكية بجائزة الابتكار للشركات الناشئة، عن مشروع «DETECT»، المتخصص في كشف المحتوى المزيف باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو والأصوات، بما يدعم جهود الأجهزة الشرطية في التحقق من المحتوى الرقمي ومكافحة الاحتيال.

وفي ختام الحفل، كرّم المري الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للقمة الشرطية العالمية في دورتها الخامسة، تقديراً لإسهاماتهم في دعم أعمال القمة وفعالياتها.

وأكد معاليه أهمية الشراكات والتعاون المؤسسي في تحقيق أهداف القمة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف واستعراض الحلول والتقنيات الأمنية، مشيداً بجهود الجهات المشاركة واللجان المنظمة وفرق العمل.

من جانبه، أكد النقيب مروان الملا، رئيس جوائز القمة الشرطية العالمية، أن الجوائز في دورتها الخامسة تسلط الضوء على الإنجازات والمبادرات والمشاريع المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي، وتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وقال إن الجوائز تجسد توجه شرطة دبي نحو دعم التميز والابتكار، وتحفيز الكفاءات والمؤسسات الشرطية والأمنية حول العالم على تطوير حلول تسهم في تعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، موضحاً أن فئاتها تشمل التحقيقات الجنائية ومكافحة المخدرات والسلامة المرورية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والابتكار وخدمة المجتمع.

وأضاف أن المشاريع الفائزة تعكس التطور الذي تشهده المؤسسات الشرطية والأمنية عالمياً، وأهمية الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والكفاءات البشرية لبناء منظومة أمنية أكثر جاهزية واستباقية، مشيراً إلى دور الجوائز في إبراز التجارب الناجحة وتبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات بين أجهزة إنفاذ القانون.

وأوضح أن تنوع الفائزين بين مؤسسات شرطية وأمنية وجهات أكاديمية وشركات تقنية يعكس البعد الدولي للجوائز، ويسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة وتبادل الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق.