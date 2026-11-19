أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / أعلنت لجنة اختيار منحة رودس في دولة الإمارات عن اختيار طالبين إماراتيين لنيل منحة رودس لعام 2027، لمتابعة دراساتهما العليا في جامعة أكسفورد في العام الأكاديمي الذي يبدأ في أكتوبر 2027، والانضمام إلى مجتمع أكاديمي عالمي مرموق يجمع نخبة من الشباب المتميزين علمياً والملتزمين بالإسهام في مواجهة التحديات العالمية.

وجاء اختيار الفائزين بعد منافسة كبيرة وعملية دقيقة أشرفت عليها لجنة اختيار منحة رودس في دولة الإمارات، برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، والتي تضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة والحاصلين السابقين على المنحة.

والطالبان الفائزان بمنحة رودس لعام 2027 هما : أروى النعيمي، و سلطان هادف جوعان الظاهري، وقد اختارتهما اللجنة وفق المعايير الأساسية للمنحة، التي تشمل التفوق الدراسي، والسمات الشخصية المتميزة، والقدرات القيادية، والالتزام بخدمة المجتمع.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي : "حرصت اللجنة على اختيار مرشحين يتحلّون بالرصانة الفكرية، والفضول المعرفي، والشجاعة في القيادة فكراً وممارسة. وقد أظهرت أروى وسلطان امتلاكهما لهذه الصفات، إلى جانب شعور عميق بالمسؤولية يتجاوز حدود نجاحهما الشخصي. كما يطيب لي الإشادة بجميع المرشحين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية، حيث جعل مستواهم الرفيع الاختيار أمراً بالغ الصعوبة".

وأضافت معاليها: "نتطلع إلى متابعة مسيرتهما الأكاديمية في جامعة أكسفورد، والاطلاع على ما سيحققانه من إنجازات علمية، وكيفية توظيف معارفهما وخبراتهما في خدمة مجتمعهما وإحداث أثر إيجابي يتجاوز حدوده".

ومن جهتها، قالت أنجيلا مجلي، المديرة التنفيذية لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، الجهة الداعمة للمنحة: "إن الاستثمار في الطاقات البشرية هو التزام طويل الأمد بمستقبل وطننا. فعلى مدى أكثر من عقد، دعمت مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان منحة رودس الإماراتية، انطلاقاً من إيمانها بأن إتاحة فرص تعليمية استثنائية قادرة على إحداث أثر يتجاوز حدود الفرد ليشمل المجتمع بأسره. فهذه الفرص تتيح للمواهب الإماراتية التعلم من تجارب العالم، والعودة إلى الوطن بمعارف ورؤى جديدة، والإسهام في مسيرة التقدم المتواصل لدولة الإمارات".

وأضافت "ينضم أروى وسلطان اليوم إلى مجتمع متنامٍ من العلماء والقادة الذين يحملون هذه الفرصة إلى آفاق أوسع، ونتطلع إلى رؤية إسهاماتهما في خدمة دولة الإمارات والمجتمع الدولي".

وأضافت: "ويواصل الفائزان بمنحة عام 2027 هذه المسيرة، بانضمامهما إلى شبكة متنامية من المفكرين والقادة الذين تسهم إنجازاتهم في رسم ملامح المستقبل. ونتمنى لهما التوفيق والنجاح في رحلتهما الأكاديمية الجديدة، ونتطلع إلى ما سيقدمانه من إسهامات فاعلة في تقدم دولة الإمارات، وإحداث أثر إيجابي على المستوى العالمي".

وتدرس أروى النعيمي حالياً في سنتها الجامعية الأخيرة بجامعة نيويورك أبوظبي، حيث تتخصص في الاقتصاد، بالإضافة لتخصصين فرعيين في العلوم السياسية، والبحوث الاجتماعية والسياسات العامة. وقد تميزت بإنجازاتها الأكاديمية، ومن أبرزها حصولها على المركز السابع على مستوى دولة الإمارات في ترتيب نتائج الثانوية العامة.

وتعتزم أروى متابعة دراستها العليا في جامعة أكسفورد للحصول على درجة الماجستير في التدخل الاجتماعي القائم على الأدلة وتقييم السياسات، حيث تطمح إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتطوير مناهج تستند إلى الأدلة العلمية لتحسين المخرجات التعليمية.

وحول فوزها بالمنحة، قالت أروى النعيمي: "إن أهم ما يميز منحة رودس هو الفرصة التي تتيحها للتعلم إلى جانب أشخاص ينظرون إلى العالم من زوايا مختلفة. وخلال دراستي في جامعة نيويورك أبوظبي، حظيت ببيئة أكاديمية شجعتني باستمرار على الاستكشاف وطرح الأسئلة وتطوير قدراتي. وأطمح إلى مواصلة هذه التجربة في جامعة أكسفورد، من خلال تعلم كيفية تقييم الحلول التي تحقق نتائج ملموسة، وتحويل هذه المعرفة إلى سياسات تتيح للمزيد من الشباب الفرص التي يستحقونها.

أما سلطان هادف جوعان الظاهري، فقد تخرج من جامعة كولومبيا حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، بتخصص في العلاقات الدولية. وتركز اهتمامه الأكاديمي على الدبلوماسية والسياسات العامة ودور الحكومات في مواجهة التحديات المجتمعية المعقدة. تجلّى التزامه بالقيادة وخدمة المجتمع منذ سن مبكرة. وخلال دراسته في المدرسة البريطانية الخبيرات في أبوظبي، أسّس وتولى قيادة برنامج «سفراء الإمارات»، ووسّع نطاق المشاركة فيه ليشمل الطلبة من مختلف الجنسيات، تعزيزاً لقيم الشمولية والتفاهم بين الثقافات. كما أشرف على اللجنة الخيرية التابعة للبرنامج، التي نجحت في جمع أكثر من 10,000 دولار أمريكي للمساهمة في بناء مدرسة في جمهورية موريشيوس.

وينوي سلطان متابعة دراساته العليا في جامعة أكسفورد في مجالي الدبلوماسية والسياسات العامة.

وبهذه المناسبة قال سلطان الظاهري ":يمنحني الانضمام إلى مجتمع رودس فرصة فريدة للجمع بين البحث الأكاديمي المتعمق وصنع القرار على المستوى العالمي، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت لم يعد فيه من الممكن معالجة التحديات الكبرى من خلال تخصص واحد فقط. وأسعى إلى الاستفادة من دراستي في جامعة أكسفورد لتطوير مهاراتي وأدواتي في مجال السياسات العامة، بما يسهم في دعم التنمية الوطنية المستدامة".