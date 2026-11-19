دبي في 19 نوفمبر / وام / وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم، مع وكالة الحماية الخاصة في جمهورية منغوليا، على هامش القمة الشرطية العالمية، بهدف تعزيز التعاون الأمني الدولي وتبادل الخبرات والمعارف وتطوير القدرات الشرطية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجالات حماية الشخصيات وأمنها.

ووقع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة دبي العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، وعن وكالة الحماية الخاصة في جمهورية منغوليا العميد ألتانغيريل لخمسورن، رئيس الوكالة، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وتأتي المذكرة في إطار إستراتيجية شرطة دبي لتعزيز شراكاتها الدولية مع الأجهزة والمؤسسات الأمنية، وتطوير منظومة التعاون الشرطي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني ومواكبة المستجدات والتحديات في مختلف المجالات.

وتشمل المذكرة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والتدريب والتأهيل وتنفيذ التمارين التخصصية، وتطوير قدرات الكوادر الشرطية، بما يحقق الأهداف المشتركة.