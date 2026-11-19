أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / انطلقت اليوم أعمال «مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع 2026» الذي نظمه مركز ربدان للأمن والدفاع، التابع لأكاديمية ربدان، وعقد في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بمشاركة نخبة من القيادات العسكرية والخبراء الدوليين ومسؤولي الصناعات الدفاعية والباحثين والمتخصصين في الشؤون الأمنية والدفاعية.

وشهد المؤتمر مشاركة 19 متحدثاً من القيادات العسكرية والخبراء والمتخصصين، ضمن برنامج تضمن ثلاث جلسات حوارية رئيسية تناولت الدروس المستفادة من النزاعات الحديثة، وتطور التهديدات الجوية، ومتطلبات تعزيز المرونة الوطنية، إلى جانب التحولات التي تشهدها الصناعات الدفاعية وسلاسل التوريد، في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأنظمة غير المأهولة والتقنيات العسكرية المتقدمة.

وافتُتحت أعمال المؤتمر بكلمة لسعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أكد فيها أهمية مواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة الحروب، وتطوير القدرات الدفاعية بما يتناسب مع التحديات الأمنية الناشئة.

وقال سعادته: «لم تعد الطائرات المسيّرة مجرد وسيلة عسكرية مساندة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل طبيعة الحروب ومتطلبات الأمن الوطني. وما نشهده اليوم يفرض علينا التفكير بصورة مختلفة في كيفية الاستعداد للمستقبل، ليس فقط من خلال تطوير القدرات العسكرية، بل أيضاً عبر تعزيز المرونة الوطنية والاستثمار في المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجيا الدفاعية».

وأضاف: «يجمع هذا المؤتمر خبرات عسكرية وبحثية وصناعية متنوعة، ويفتح المجال أمام نقاشات معمّقة حول التحديات التي تواجه قطاع الدفاع والأمن. ويضطلع مركز ربدان للأمن والدفاع بدور مهم في دراسة هذه التحولات وتحليل انعكاساتها، وتحويل المعرفة البحثية إلى رؤى وتوصيات عملية تدعم صنّاع القرار وتسهم في تطوير القدرات الدفاعية والاستعداد لتحديات المستقبل».

وشهد المؤتمر ، الذي عقد على مدار يوم واحد ، كلمة رئيسية لسعادة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، بعنوان «دروس في المرونة من خارج منطقة الخليج»، تناولت أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في فهم التحديات الأمنية والدفاعية المتغيرة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية والعسكرية.

وقال سعادته: «أثبتت التطورات الأخيرة أن المرونة الدفاعية لا تُقاس بحجم القدرات العسكرية وحدها، بل بقدرة الدول على التكيف السريع مع التهديدات، وتطوير التقنيات، وضمان استمرارية الإنتاج والإمداد في مختلف الظروف. وأصبحت القدرة على الابتكار والتصنيع والاستجابة السريعة عناصر أساسية في بناء منظومات دفاعية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل».

وأضاف: «تؤكد الدروس المستفادة من النزاعات الحديثة أهمية التكامل بين التخطيط العسكري والتطوير التكنولوجي والقدرات الصناعية. فمستقبل الدفاع يتطلب منظومات أكثر مرونة، وشراكات أكثر فاعلية، وقدرة مستمرة على تطوير الحلول التي تواكب طبيعة التهديدات المتغيرة».

وتناولت الجلسة الحوارية الأولى، بعنوان «مستقبل الحروب: دروس الطائرات المسيّرة من الصراعات التقليدية وغير التقليدية»، التحولات التي أحدثتها الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية.

وركزت الجلسة الثانية، بعنوان «المرونة الوطنية: التصدي لتهديدات الطائرات المسيّرة»، على أهمية تعزيز الجاهزية الوطنية لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية، وتطوير القدرات اللازمة لمواجهة التهديدات الجوية المتطورة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية.

أما الجلسة الثالثة، بعنوان «الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية: المشتريات والإنتاج وتعطيل سلاسل التوريد»، فبحثت مستقبل الصناعات الدفاعية في ظل الانتشار المتسارع للطائرات المسيّرة، وفرص تطوير التصنيع المحلي والقدرات الإنتاجية والشراكات الصناعية، إلى جانب التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والتقنيات الدفاعية المتقدمة.

وشهد المؤتمر إطلاق تقرير بحثي متخصص (BLUF) صادر عن مركز ربدان للأمن والدفاع، بعنوان «القرار القيادي وتحديد أولويات الأهداف في عصر الذكاء الاصطناعي»، قدمه الدكتور جاك هاردينغ، مدير المركز بالإنابة، مستعرضاً أبرز نتائجه واستنتاجاته الاستراتيجية بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار المتقدمة في عمليات القيادة العسكرية واتخاذ القرار.

وسلط التقرير الضوء على التحولات التي تشهدها العمليات العسكرية مع تزايد القدرة على اكتشاف الأهداف وتحليل المعلومات وتحديد الأولويات بسرعة غير مسبوقة، وما يترتب على ذلك من تحديات أمام القادة العسكريين في التعامل مع حجم متزايد من البيانات والتوصيات خلال فترات زمنية محدودة.

كما قدم التقرير توصيات تتعلق بتطوير إجراءات القيادة، وتحديد أولويات الأهداف وصلاحيات اتخاذ القرار، وتوظيف أنظمة دعم القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز مرونة شبكات الاتصالات، بما يضمن الحفاظ على الرقابة القيادية الفاعلة في البيئات العملياتية المعقدة.

وقال الدكتور جاك هاردينغ: «لم يعد التحدي في العمليات العسكرية الحديثة مقتصراً على القدرة على اكتشاف الأهداف، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بقدرة القادة على التعامل مع المعلومات واتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة. فالذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات كبيرة لتحليل البيانات وتحديد الأولويات، لكنه يفرض في المقابل ضرورة تطوير أساليب القيادة والرقابة بما يتناسب مع هذه التحولات».

وأضاف: «يقدم التقرير إطاراً عملياً للتعامل مع هذه التحديات، من خلال تحديد أولويات واضحة، وتوزيع صلاحيات اتخاذ القرار، وتعزيز استخدام التقنيات الداعمة للقيادة. وهدفنا في مركز ربدان للأمن والدفاع هو تقديم بحوث لا تكتفي بتحليل التطورات، بل تساعد المؤسسات المعنية على فهم انعكاساتها والاستعداد لها».

وتضمن برنامج المؤتمر مشاركة بحثية طلابية قدمتها نافلة عبداللطيف ثاليكولام، المتدربة في مركز ربدان للأمن والدفاع، في إطار جهود المركز لإشراك الباحثين الشباب في دراسة القضايا الأمنية والدفاعية المعاصرة، وتنمية قدراتهم البحثية والتحليلية.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود مركز ربدان للأمن والدفاع لتعزيز البحث والتحليل الاستراتيجي، وتوسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات العسكرية والأكاديمية والصناعية، وربط المعرفة البحثية بالتحديات العملية التي تواجه قطاع الدفاع والأمن.

كما يعكس المؤتمر توجه المركز نحو استشراف التحولات الاستراتيجية والتكنولوجية المؤثرة في المنطقة، وإنتاج بحوث متخصصة تسهم في دعم صنّاع القرار، وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز الاستعداد للتحديات الأمنية المستقبلية.