بروكسل في 19 نوفمبر/ وام/ أكدت المفوضية الأوروبية، تعرضها لهجوم سيبراني نُفذ باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد نطاق الهجوم وتداعياته.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه، خلال مؤتمر صحفي، إن المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع حملة إلكترونية خبيثة جرى رصدها في 22 أكتوبر الماضي.

وأوضح أن المفوضية أوقفت مؤقتاً عدداً من التطبيقات والأنظمة كإجراء احترازي ووقائي، قبل إعادة تشغيل معظمها، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة وأن السلطات تتخذ التدابير اللازمة وفقاً للنتائج.

وأضاف رينييه أنه لم تظهر أدلة على حدوث اختراق للبيانات يؤثر على موظفي المفوضية بصورة عامة، فيما امتنع عن تحديد الجهة التي يُشتبه في وقوفها وراء الهجوم، مشيراً إلى أنه ليس على علم بتلقي أي طلب فدية على خلفية الحادث.

وكان موقع «بوليتيكو» قد أفاد في وقت سابق بأن الهجوم ربما أدى إلى اختراق كميات كبيرة من البيانات الشخصية، وأن عدداً من الأنظمة، بينها أنظمة الموارد البشرية الخاصة بكشوف الرواتب وإدارة أوقات العمل، ونظام التعويضات الطبية، خرجت عن الخدمة خلال اضطراب استمر عشرة أيام.

وبحسب التقرير، عقدت المفوضية اجتماعاً طارئاً لأعلى هيئة داخلية لإدارة الأزمات، فيما أطلعت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن المفوضين الأوروبيين على تطورات الحادث، الأربعاء.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات وبنى تحتية حيوية في أنحاء مختلفة من العالم.

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