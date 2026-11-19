القاهرة في 19 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة طيران العربية مصر، اليوم، عن إطلاق خدمتها الجديدة بدون توقف التي تربط مطار القاهرة الدولي بمطار طحنون الدولي في مدينة العين، ابتداءً من 2 ديسمبر المقبل .

وستُسيّر الخدمة الجديدة مرتين أسبوعياً موفرةً للعملاء خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة بين القاهرة والعين .

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران العربية يسرّنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا المباشرة الجديدة من القاهرة إلى العين ما يُمثّل علامة فارقة أخرى في مسيرة نمو طيران العربية مصر، ويعكس تدشين هذه الخدمة الجديدة التزامنا بتوسيع شبكة خطوطنا الجوية وتوفير خيارات ومرونة أكبر لعملائنا عند السفر بين مصر والإمارات العربية المتحدة ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا الجديدة .

وأشار إلى إن إضافة مدينة العين توسع من شبكة طيران العربية مصر المتنامية انطلاقاً من قواعدها في مطاري القاهرة والإسكندرية مما يوفر رحلات مباشرة إلى وجهات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا بما في ذلك عمان وميلانو-بيرغامو وأبها والدمام والقصيم وحائل وجدة والرياض وتبوك والطائف والكويت.