رأس الخيمة في 19 نوفمبر/ وام/ أظهرت أحدث نتائج التقييمات المستقلة الصادرة عن دائرة رأس الخيمة للمعرفة تحسناً في أداء جميع المدارس الخاصة التسع التي تطبق المناهج الآسيوية في الإمارة، وارتقاء التصنيف العام لأربع منها، في مؤشر إلى استمرار التقدم في جودة التعليم الخاص برأس الخيمة.

وشملت التقييمات، التي أُجريت في أكتوبر 2026، المدارس التي تطبق المناهج الهندية والباكستانية والبنغلادشية، حيث ارتفع التصنيف العام لأربع مدارس، فيما حافظت المدارس الخمس الأخرى على تصنيفاتها السابقة، مع تحقيقها تحسناً في عدد من مؤشرات الأداء الفردية.

ومن أبرز المدارس التي حققت تقدماً ملحوظاً مدرسة دلهي الخاصة، التي ارتفع تصنيفها إلى «جيد جداً»، مع تسجيل تحسن في 45 مؤشراً من مؤشرات الأداء.

وشملت النتائج أيضاً ارتفاع تصنيف مدرسة سكولارز الهندية الخاصة من «مقبول» إلى «جيد»، مع تحقيق تحسن في 40 مؤشراً، والمدرسة الإنجليزية المثالية الخاصة – الحرم الرئيسي، التي ارتفع تصنيفها من «مقبول» إلى «جيد»، مع تحسن في 41 مؤشراً، فيما ارتفع تصنيف المدرسة البنغلادشية الإنجليزية الخاصة إلى «مقبول»، بعد أن سجلت تحسناً في 56 مؤشراً، وهو العدد الأكبر من مؤشرات التحسن بين المدارس التسع.

وتأتي هذه النتائج امتداداً للإنجازات التي حققها قطاع التعليم الخاص في رأس الخيمة، ومن أبرزها حصول أكاديمية رأس الخيمة الحمرا على تصنيف «متميز» في فبراير 2026، لتكون أول مدرسة في الإمارة تحصل على هذا التصنيف، إلى جانب تحسن أداء عدد من المدارس الخاصة الأخرى، من بينها مدرسة الشويفات الدولية ومدرسة جيمس ويستمينستر، اللتان ارتفع تصنيفهما إلى «جيد جداً».

وأظهرت نتائج التقييمات، على مدى خمس دورات، ارتفاع نسبة المدارس الحاصلة على تقييم «جيد» فأعلى من 9% في العام الدراسي 2022-2023 إلى 52% في العام الدراسي 2026-2027، فيما انخفضت نسبة المدارس الحاصلة على تقييم «مقبول» من 71% إلى 48%، مع انتقال المزيد من المدارس إلى فئات التقييم الأعلى، وتراجعت نسبة المدارس المصنفة ضمن فئة «ضعيف» من 20% إلى صفر.

وقال سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة:" تعكس هذه النتائج الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادات المدرسية والمعلمون والطلبة والأسر، والتزامهم المشترك بالتميز في التعليم على مستوى رأس الخيمة. ويؤكد التقدم الذي نشهده، سواء بحصول مدارس على أعلى التصنيفات أو باستمرار تحسن أداء المدارس الأخرى، أهمية المعايير الواضحة والتقييمات المستقلة وتضافر الجهود للارتقاء بمستويات الأداء".

وأضاف سعادته: "ويُعدّ التعليم ركيزة أساسية في رؤية رأس الخيمة للتنمية المستدامة وجودة الحياة، ونسعى إلى البناء على هذه الإنجازات، ودعم المدارس لتحقيق أفضل مستويات الأداء، وضمان حصول جميع الطلبة على تعليم وفق أعلى المعايير».

وتولت مؤسسة «إيتيو» التعليمية الدولية تنفيذ التقييمات المستقلة، وفقاً لـ«إطار معايير الرقابة المدرسية الموحد في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يحدد معايير موحدة لتقييم أداء المدارس في مختلف إمارات الدولة.

وتعكس النتائج الأخيرة استمرار التحسن في أداء المدارس الخاصة برأس الخيمة، حيث ارتفع عدد المدارس الحاصلة على تقييم «جيد جداً» من صفر إلى ثلاث مدارس خلال خمس سنوات.

وتستكمل دائرة رأس الخيمة للمعرفة تقييم المدارس المتبقية ضمن الجولة الثانية، المقرر إجراؤها خلال شهري يناير وفبراير 2027، في إطار جهودها المتواصلة لدعم تطوير أداء المدارس والارتقاء بجودة التعليم الخاص في الإمارة.