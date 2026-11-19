الشارقة في 19 نوفمبر / وام /بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفدين من كينيا ومصر على حده آفاق الشراكة التجارية والاستثمارية .

وأكدت الغرفة استعدادها لتقديم كل ما من شأنه دعم العلاقات الاستثمارية مع الجانبين . وفي هذا الصدد أشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية كينيا وتطوير الشراكات التجارية المشتركة التي ترفع من معدلات التبادل التجاري بين الجانبين مع التركيز على استراتيجيات لتنشيط الصادرات الكينية، نحو أسواق دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم وفداً من جمهورية كينيا برئاسة سعادة ريجينا أ. أومبام وكيلة وزارة الاستثمارات والتجارة والصناعة بحضور سعادة السفيرة جين تورويتيش القنصل العام لجمهورية كينيا في دبي وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال إلى جانب عدد من المسؤولين والملحقين التجاريين والتقنيين في وزارتَي التجارة والخارجية الكينيتين.

و أكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن إمارة الشارقة تمثل شريكاً اقتصادياً موثوقاً لكينيا وتوفر منصةً مثالية لتسهيل دخول الصادرات الأفريقية إلى الأسواق الإماراتية والإقليمية مشيراً إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك على ترجمة العلاقات التاريخية بين البلدين إلى شراكات اقتصادية فاعلة ترتكز على التبادل الحقيقي والمصالح المشتركة.

وأشار إلى الفرص الواعدة التي يتيحها السوق الإماراتي لمنتجات الغذائية الكينية مؤكداً أن غرفة الشارقة مستعدة للعمل مع الجانب الكيني على إيجاد الآليات المناسبة لتسريع تدفق هذه الصادرات وتسهيل وصولها إلى المستهلك الإماراتي في ظل ما تتمتع به الشارقة من بنية لوجستية متطورة ومناطق حرة جاذبة.

من جانبه أعرب الوفد الكيني عن تقديره للدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الشارقة والدول الأفريقية مؤكداً أن اللقاء يفتح صفحة جديدة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين وأن الوفد يحمل رسالة واضحة بشأن عزم كينيا تعزيز حضور منتجاتها في الأسواق الإماراتية.

وفي سياق متصل التقى سعادة عبدالله سلطان العويس بسعادة الدكتور حسام حسين القنصل العام لجمهورية مصر العربية بحضور منال عبد التواب رئيسة المكتب الاقتصادي والتجاري بالقنصلية العامة المصرية وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمالوعدد من المسؤولين من القنصلية العامة المصرية وغرفة الشارقة.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة فرص تنمية التبادل التجاري بين الجانبين وآليات بناء علاقات مباشرة بين الشركات والمؤسسات في الشارقة ونظيراتها المصرية بما يدعم نمو الاستثمارات المتبادلة ويفتح مجالات جديدة للتعاون ولا سيما في قطاعات التعدين والزراعة والتطوير العقاري بهدف الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري ودعم الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ومصر.

و أشاد سعادة عبدالله سلطان العويس بعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمع الإمارات ومصر والتي تشهد نمواً مستمراً بدعم ورعاية القيادة الحكيمة في البلدين مؤكدا حرص غرفة الشارقة على ترجمة هذه العلاقات إلى شراكات استثمارية ومشاريع تجارية تخدم مصالح القطاع الخاص وتواكب تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توفير جميع التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارة.

من جانبه أعرب الوفد المصري عن الاعتزاز بالزيارة الأولى لغرفة الشارقة مشيداً بدور الغرفة في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية وبناء جسور التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في الإمارات ومصر مبديا اهتمام مجتمع الأعمال المصري بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إمارة الشارقة في القطاعات المتاحة مستعرضا الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري للشركات والمستثمرين الإماراتيين.

و دعت غرفة الشارقة خلال اللقاء الشركات والمؤسسات المصرية إلى تعزيز حضورها في المعارض والفعاليات التجارية الدولية المتخصصة التي تستضيفها الإمارة على مدار العام لما تمثله من بوابات ترويجية مهمة لإبرام الصفقات التجارية وعقود التصدير ولا سيما في قطاعات الأثاث والمجوهرات والعقارات.

وأبدت الغرفة استعدادها لتسهيل تنظيم زيارات لوفود الشركات المصرية للتعرف على المعارض المتخصصة وفي مقدمتها "معرض هايف للأثاث" و"معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" إلى جانب معارض الاستثمار العقاري لما تمثله هذه المعارض من محطات مناسبة لفتح قنوات اتصال مباشر بين رواد الأعمال والشركات من الجانبين وتوسيع آفاق التبادل التجاري المشترك كما أكدت الغرفة حرصها على التنسيق مع القنصلية العامة المصرية لتوسيع المشاركات المستقبلية للعارضين المصريين في المعارض التجارية بالإمارة.

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