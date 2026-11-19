دبي في 19 نوفمبر/ وام/ فازت مالية دبي بالجائزة الذهبية في فئة "أفضل تجربة متعاملين في الخدمات المالية"، ضمن جوائز تجربة العملاء الدولية ICXA لعام 2026، وذلك عن مبادرتها "رحلة الموازنة الذكية". ويمثل هذا الفوز إنجازًا يعكس اهتمام الدائرة بتطوير الخدمات المالية الحكومية والارتقاء بتجربة الجهات الحكومية المستفيدة منها.

ويعكس الفوز بإحدى جوائز تجربة العملاء الدولية المرموقة، التي تنظّمها "أووردز إنترناشيونال" المتخصصة في جوائز التميّز في الأعمال، نجاح جهود مالية دبي في جعل تجربة المتعاملين محورًا لتطوير خدماتها، وربط تحسين إجراءات العمل المالي باحتياجات مستخدميها، بما يدعم وضوح المتطلبات وسهولة إنجاز الأعمال وكفاءة التنسيق بين الدائرة والجهات الحكومية. وارتبطت المشاركة بأعمال إدارة الموازنة العامة وإدارة الموازنة الملحقة وإدارة تطوير الأنظمة، بالشكل الذي يعكس تكامل الجوانب المالية والتقنية في تطوير رحلة الموازنة.

وأكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن الفوز بالجائزة الذهبية في فئة "أفضل تجربة متعاملين في الخدمات المالية" ضمن "جوائز تجربة العملاء الدولية 2026"، إنجاز يعكس حرص الدائرة على تطوير منظومة الموازنة الحكومية وفق رؤية متكاملة تجمع بين كفاءة التخطيط المالي وجودة تجربة المتعاملين، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن التكريم يشكّل حافزًا لمواصلة الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المالية، بما يواكب أولويات دبي التنموية وتوجهاتها المستقبلية.

من جانبها، أكدت هناء إبراهيم أستادي، مدير إدارة الموازنة العامة في مالية دبي، أن المبادرة أسهمت في تطوير منظومة إعداد الموازنة من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد المتطلبات وتعزيز الحوكمة المالية، بما يرفع كفاءة التنسيق مع الجهات الحكومية، ويضمن جودة البيانات وموثوقيتها والالتزام بالأطر الزمنية المعتمدة.

وأوضح محمد يوسف العشي، مدير إدارة الموازنة الملحقة في مالية دبي، أن تركيز المبادرة ينصبّ على معالجة التحديات التشغيلية للجهات الحكومية، وإعادة تصميم إجراءات إعداد الموازنة ومتابعتها، بما يعزز مرونة الخدمات وسرعة إنجازها، ويحدّ من المعالجات اليدوية، مع المحافظة على متطلبات الرقابة المالية والشفافية وكفاءة إدارة الموارد.

بدوره، أكد أحمد محمد العلي، مدير إدارة تطوير الأنظمة في مالية دبي، أن التحول الرقمي شكّل ركيزة أساسية للمبادرة، من خلال تطوير الأنظمة المالية وأتمتة الإجراءات وتعزيز التكامل والربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الأنظمة ذات الصلة، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويدعم اتخاذ القرارات المالية.

من ناحيتها، قالت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في مالية دبي، إن المبادرة تجسّد ارتباط تطوير الخدمات بالأهداف الاستراتيجية للدائرة، وترسيخ تجربة المتعاملين ومؤشرات الأداء أساسًا للتحسين المستمر، بما يعزز التكامل المؤسسي ويدعم تحقيق المستهدفات الحكومية.

وتكرّم "جوائز تجربة العملاء الدولية" المؤسسات والمبادرات الرائدة في تطوير تجربة المتعاملين وتحسين جودة الخدمات وتقديم تجارب مبتكرة تحقق نتائج ملموسة، بمشاركة مؤسسات من مختلف القطاعات والدول. وتختص فئة "أفضل تجربة متعاملين في الخدمات المالية" بتكريم التجارب المتميزة في هذا المجال.