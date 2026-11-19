دبي في 19 نوفمبر/ وام/ تنطلق غداً الجمعة في دبي، ورش العمل التدريبية المتخصصة التي تسبق افتتاح "مؤتمر الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم 2026 "، الذي تنظمه شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم التابعة لجمعية الإمارات الطبية، بمشاركة أكثر من 200 طبيب وباحث ومتخصص في الرعاية الصحية من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتهدف ورش العمل إلى تعزيز المهارات السريرية والعملية للمشاركين في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي"، ويعد منصة علمية لتبادل الخبرات والمعارف، واستعراض أحدث التطورات في مجال أمراض المفاصل والروماتيزم، وتعزيز التعاون العلمي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تطوير أساليب التشخيص والعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين، ويتناول برنامجه العلمي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بأمراض الروماتيزم لدى البالغين والأطفال، بما في ذلك أحدث التطورات في علاج التهاب المفاصل والذئبة الحمراء وغيرها من أمراض المناعة الذاتية، فضلاً عن العلاجات المناعية المتقدمة والنهج المبتكرة لتحسين رعاية المرضى.