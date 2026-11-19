أبوظبي في 19 نوفمبر /وام/ استعرضت جمعية التمريض الإماراتية، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الثالث للتمريض في أبوظبي، جهودها في تطوير مهنة التمريض والقبالة، من خلال برامج التدريب والتوعية، والمبادرات المجتمعية، والشراكات مع المؤسسات الصحية، إلى جانب مشاركتها في إعداد السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمهنة.

وقالت الدكتورة صفاء المصطفى، نائب رئيس جمعية التمريض الإماراتية، في تصريح لـ"وام"، إن الجمعية تنفذ مبادرات توعوية في مختلف إمارات الدولة بقيادة ممرضات، تستهدف تعزيز الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع، مشيرة إلى تنفيذ برنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب طلبة المدارس على الإسعافات الأولية، وإكسابهم المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضافت أن الجمعية تضم شعباً تخصصية في مجالات الأورام والتأهيل الطبي والعناية المركزة والطوارئ، تعمل على تنظيم ورش وبرامج تدريبية تسهم في تطوير مهارات الكوادر التمريضية وكوادر القبالة، ومواكبة المستجدات في الممارسات المهنية، بما يدعم كفاءة الخدمات الصحية.

وأوضحت أن الجمعية تتعاون مع اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في دولة الإمارات في إعداد الاستراتيجيات ومناقشة السياسات المنظمة للمهنة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالكوادر التمريضية ضمن المنظومة الصحية، لافتة إلى حرصها على توسيع قاعدة عضويتها باستقطاب الممرضين والممرضات والقابلات من مختلف إمارات الدولة، وتشجيعهم على المشاركة في برامجها ولجانها التخصصية.

وأشارت إلى أن الجمعية أبرمت اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات الصحية، من بينها مستشفى "برجيل"، و"كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"نيو ميديكال سنتر - NMC"، إلى جانب مستشفيات في الإمارات الشمالية ومستشفيات تابعة لهيئة الصحة بدبي، منها مستشفى "راشد"، بهدف تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة لتطوير الكفاءات الصحية ونشر الوعي بالممارسات الوقائية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

ولفتت إلى أن انتساب الجمعية إلى المجلس الدولي للتمريض، وعضويتها في الاتحاد الدولي للقابلات، يعززان حضورها في المحافل المهنية الدولية، ويتيحان لها الإسهام في مناقشة السياسات والتوجهات العالمية المتعلقة بالتمريض والقبالة، موضحة أنها شاركت في المؤتمر الدولي للتمريض خلال السنوات الماضية، وتواصل مشاركتها في دوراته المقبلة.