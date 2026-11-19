غزة في 19 نوفمبر/ وام/ تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بتوفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة، دخلت اليوم إلى القطاع عبر معبر رفح قافلة مساعدات إماراتية تضم 10 شاحنات محملة بخيام إيواء.

وتأتي القافلة ضمن جهود مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، لتوفير المأوى للأسر الفلسطينية ومساعدتها على مواجهة الأمطار ومخاطر السيول خلال فصل الشتاء. ومن المقرر توزيع الخيام على الأسر المحتاجة في عدد من مناطق القطاع.

وتولى فريق عملية "الفارس الشهم 3" في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش تجهيز القافلة وتحريكها إلى معبر رفح، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.