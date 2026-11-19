دبي في 19 نوفمبر/ وام/ اختتم المؤتمر الدولي الرابع لحديثي الولادة أعماله بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها. بحث المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أحدث التطورات العلمية والتقنيات الطبية في رعاية الأطفال حديثي الولادة والخدج وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات السريرية المتقدمة، حيث سلط المؤتمر الضوء على أهمية تبني نهج متكامل يجمع بين دقة التدخلات الطبية وحماية النمو الصحي للطفل وتعزيز دور الأسرة بوصفها شريكاً أساسياً في رحلة الرعاية.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تطوير رعاية حديثي الولادة يمثل أولوية ترتبط بجودة الرعاية الصحية منذ المراحل الأولى من الحياة، مشيراً إلى أن التقدم في هذا التخصص لا يقاس بالتطور التقني وحده، بل بالقدرة على توظيف المعرفة العلمية والخبرات السريرية ضمن منظومة رعاية متكاملة تراعي احتياجات الطفل وأسرته.

وأضاف أن المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الخبرات الدولية ومناقشة أحدث الأساليب التي تدعم دقة القرارات السريرية وسلامة الأطفال الخدج وتعزز قدرة الكوادر الصحية على التعامل مع الاحتياجات الدقيقة لهذه الفئة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى خلف العليلي، رئيسة قسم حديثي الولادة في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال ورئيسة المؤتمر، أن المؤتمر يسلط الضوء على التحول في مفهوم الرعاية داخل وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، من التركيز على التدخل الطبي إلى نموذج أكثر شمولاً يعزز دمج الأسرة في مختلف مراحل الرعاية.

وأضافت: "تمثل مشاركة الوالدين في رعاية أطفالهم، ولا سيما الأطفال الخدج، عنصراً مهماً في دعم نموهم وتطورهم، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالتزامن مع عام الأسرة. ويتيح المؤتمر مناقشة تجارب علمية وأمثلة تطبيقية تسهم في تطوير الممارسات السريرية واستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم التشخيص واتخاذ القرارات الطبية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا التخصص".

وشهد المؤتمر جلسات علمية تناولت أحدث الاتجاهات في حماية الدماغ والنمو العصبي لحديثي الولادة، وتطوير أساليب الرعاية التنفسية ودعم استقرار الدورة الدموية، إلى جانب التغذية الدقيقة للأطفال الخدج والحد من المضاعفات المرتبطة بمراحل النمو المبكرة. كما ناقش المشاركون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي ودعم القرارات السريرية، وأهمية الصحة النفسية للوالدين، ودور التقنيات الحديثة في تحسين الرعاية داخل وحدات العناية المركزة.

وسلط المؤتمر الضوء على تجربة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في تعزيز الرعاية المتمحورة حول الأسرة، من خلال جلسة علمية بمشاركة عدد من العائلات، أتاحت استعراض الجوانب الإنسانية والسريرية لهذه التجربة، وأهمية إشراك الأسر في تطوير نماذج الرعاية وتحسين تجربتها.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عقد ورشتي عمل متخصصتين، تناولت الأولى استخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية في تشخيص إصابات الأمعاء لدى حديثي الولادة وتوجيه القرارات العلاجية، فيما ركزت الثانية على الممارسات التمريضية المبنية على الأدلة العلمية. وأبرزت الورش دور الكوادر الطبية والتمريضية في تحويل التحديات السريرية إلى ممارسات ومشاريع تطويرية تدعم سلامة المرضى وجودة الرعاية.