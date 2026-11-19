عجمان في 19 نوفمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج الدفعة الثالثة والعشرين من جامعة الخليج الطبية، التي ضمت 606 طلاب، وذلك بمدينة ثومبي الطبية في عجمان.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن دعم مؤسسات التعليم العالي والاستثمار في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ركيزة أساسية لبناء مجتمع متقدم قوامه العلم والمعرفة، مشيراً سموه إلى أهمية التعليم الطبي في إعداد كفاءات مؤهلة تسهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

وهنأ سمو ولي عهد عجمان الخريجين وذويهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، وداعياً إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، باعتبار أن العلم رحلة مستمرة لا تتوقف عند الحصول على الشهادة الجامعية، وأن العمل في المهن الطبية والصحية يتطلب مواكبة دائمة لأحدث المعارف والممارسات العلمية، والالتزام بالقيم الإنسانية والمهنية في خدمة المرضى والمجتمع.

وأشاد سموه بدور جامعة الخليج الطبية في إعداد أجيال من الكفاءات الطبية، وتزويدها بالمعارف والمهارات العلمية التي تمكنها من أداء رسالتها الإنسانية والمهنية، وبما يلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الصحي.

وحضر الحفل الشيخ صقر بن راشد النعيمي، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وأولياء أمور الطلبة الخريجين، وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وتضمن الحفل تخريج طلبة من ست كليات صحية بجامعة الخليج الطبية، وهي كليات: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الصحية، التمريض، وكلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

كما حضر الحفل عدد من القيادات ورواد قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وأعضاء الهيئة التدريسية وأسر الخريجين، حيث تسلم الخريجون شهاداتهم وأدوا القسم المهني، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من مسيرتهم العملية في مختلف التخصصات الطبية والصحية.

وأعرب الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، عن عميق امتنانه لحكام دولة الإمارات على رؤيتهم ودعمهم المتواصل للتعليم والرعاية الصحية. وهنأ الخريجين، داعياً إياهم إلى الانطلاق في مسيرتهم المهنية وخدمة المرضى بكل رعاية واهتمام.

من جانبه، هنأ البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، الخريجين، مؤكداً استمرار دعم الجامعة لهم مع انطلاق مسيرتهم المهنية، وموجهاً الشكر إلى أعضاء الهيئة التدريسية على تفانيهم في تعليم وتوجيه دفعة عام 2026.

وضمت دفعة عام 2026 - 606 خريجين، بينهم 422 طالبة و184 طالباً، منهم 59 خريجاً إماراتياً. وسجلت كلية الطب العدد الأكبر بواقع 184 خريجاً، بينهم 102 من حملة بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS)، تلتها كلية العلوم الصحية بـ 141 خريجاً، وكلية طب الأسنان بـ 102 خريج، وكلية الصيدلة بـ 86 خريجاً، وكلية التمريض بـ 51 خريجاً، وكلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بـ 42 خريجاً، فيما حصل أكثر من 100 خريج على درجتي الماجستير ودكتور في الطب (MD).

يشار إلى أن جامعة الخليج الطبية حققت عدداً من المراكز المتقدمة في التصنيفات الجامعية العالمية، إذ حلت في المرتبة الأولى عالمياً في معيار "الآفاق الدولية"، محققة 99.4 درجة من بين 2297 جامعة، وذلك في أول مشاركة لها ضمن تصنيف "تايمز للتعليم العالي" للجامعات العالمية 2027، لتكون الجامعة المتخصصة الوحيدة في الطب والعلوم الصحية بدولة الإمارات المدرجة في هذا التصنيف.

وجاءت الجامعة في المرتبة 64 عالمياً في هدف "الصحة الجيدة والرفاهية"، والمرتبة 60 في هدف "التعليم الجيد"، ضمن تصنيفات "تايمز للتعليم العالي" للتأثير 2026، فيما حلت في المرتبة 88 ضمن تصنيف "تايمز للتعليم العالي" للجامعات العربية 2027.

وسجلت الجامعة دخولها الأول في تصنيف "كيو إس" (QS) للجامعات العالمية للمنطقة العربية 2027، بحلولها في المرتبة 125، وتصدرت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة العربية في نسبة الطلاب الدوليين.

ودخلت كلية الصيدلة بالجامعة تصنيف "كيو إس" للجامعات العالمية حسب التخصص 2026، ضمن الفئة (351–400) في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية، لتكون واحدة من خمس جامعات إماراتية مصنفة في هذا التخصص، كما حلّت جامعة الخليج الطبية في المرتبة 88 ضمن تصنيف "تايمز للتعليم العالي" للجامعات العربية 2027.

وعلى صعيد البحث العلمي، شهدت جامعة الخليج الطبية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت 492 بحثاً منشوراً ومفهرساً في قاعدة بيانات "سكوبس" (Scopus) خلال عام 2025.