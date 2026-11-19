أم القيوين في 19 نوفمبر / وام/ نظمت جامعة ام القيوين ممثلة بكلية الاتصال الجماهيري وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، جلسة حوارية بعنوان «الأنشطة الاتصالية وتعزيز الأمن المجتمعي ضد جرائم الترويج الإلكتروني للمخدرات»، وذلك ضمن حملة «بصمة وَعي» التي ينفذها الطلبة وتهدف الى تعزيز الوعي بمخاطر الترويج للمخدرات عبر المنصات الرقمية، والتعريف بسبل الوقاية منه والتصدي له.

وتأتي الجلسة في إطار جهود الجامعة لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتفعيل شراكاتها المؤسسية، وإتاحة الفرصة للطلبة لتوظيف مهاراتهم الإعلامية والاتصالية في معالجة قضايا المجتمع والإسهام في تعزيز أمنه.

ونفذت الجلسة ضمن مشروع تخرج لطلبة برنامج العلاقات العامة في الكلية، بحضور الدكتور هاني بكر، نائب مدير الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وطلبة الجامعة.

وركزت الجلسة على دور العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي في توظيف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل التوعية بمخاطر الترويج الإلكتروني للمخدرات، كما تناولت أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والأجهزة الأمنية والجهات الصحية في تطوير مبادرات الوقاية، وترسيخ ثقافة المسؤولية الرقمية، وتعزيز دور الإعلام في التصدي للمحتوى المضلل المرتبط بالمخدرات.

وناقشت الجلسة مخاطر الترويج الإلكتروني للمخدرات وسبل الوقاية ، حيث عرض كل من الرائد الدكتور محمد سعيد الشرهان، رئيس قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والدكتورة مهرة آل مالك، من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عدداً من أساليب الاستقطاب عبر المنصات الرقمية، من بينها استخدام عبارات مبهمة وإيحاءات غير مباشرة في الرسائل الإلكترونية، مؤكدين أن وعي الشباب بهذه الأساليب يساعدهم على التنبه إلى محاولات الاستقطاب وتجنّب التفاعل مع الرسائل المشبوهة.

و استعرض طلبة المشروع، بإشراف الدكتور عمر الزعبي، منصة رقمية مقترحة لرصد الرسائل الإلكترونية التي تتضمن عبارات أو إيحاءات قد تشير إلى الترويج للمخدرات، وأوضح الطلبة أن المنصة تهدف إلى تحليل محتوى الرسائل للكشف عن الدلالات غير المباشرة التي قد تحملها، وإتاحة إحالة المحتوى المرصود إلى الجهات الأمنية المختصة لدعم جهودها في التصدي للترويج للمخدرات عبر المنصات الرقمية.





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