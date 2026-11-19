نيويورك في 19 نوفمبر/وام/ كشفت الأمم المتحدة عن تعرض نحو 840 مليون امرأة وفتاة حول العالم، للعنف مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن محذرة من إخفاق أنظمة العدالة في حماية الناجيات من العنف ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وقالت إن 7% فقط من النساء والفتيات الناجيات من العنف يلجأن إلى الشرطة للإبلاغ عما تعرضن له، فيما لا تتجاوز نسبة من يطلبن أي شكل من أشكال المساعدة، سواء من أفراد الأسرة أو المجتمع أو السلطات عن 23%.

وأظهرت بيانات جديدة نشرتها الهيئة في موجز بعنوان «الوصول إلى العدالة للنساء الناجيات من العنف»، وشملت 54 دولة، أن واحدة فقط من كل أربع نساء تطلب المساعدة، مشيرة إلى أن معدلات الإبلاغ وطلب الدعم تتراجع في معظم البلدان التي تتوافر لديها بيانات للمقارنة عبر الزمن. وفي تصريحات أدلت بها المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث بهذا الخصوص، لفتت الى أن كثيرا من أنظمة العدالة حول العالم تخفق في حماية النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، موضحة أن القضايا لا يتم الإبلاغ عنها، وإجراءات الملاحقة القضائية تتعثر، والأحكام الصادرة عن المحاكم لا تنفذ.

نيو/زي