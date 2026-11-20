دبي في 20 نوفمبر/ وام/ تستضيف فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، تجربة مواجهة الروبوتات "ميتال مونسترز" الترفيهية التي تمنح الزوار فرصة تصميم روبوتاتهم الخاصة والتحكم بها وخوض مواجهات ودية في ساحة مخصصة.

وتبدأ المغامرة باختيار أحد نموذجين من الروبوتات، "فالكون" أو "أوربت"، ثم اختيار أحد الملحقات الحركية القابلة للتبديل وتركيبه بسهولة، ليصبح الروبوت جاهزاً لخوض التجربة.

وبعد التعرف إلى طريقة التحكم به عبر تطبيق على الهاتف الذكي، يدخل المشاركون ساحة دائرية مخصصة لمواجهات الروبوتات الصغيرة.

وتستمر كل مواجهة من دقيقة إلى ثلاث دقائق، وسط أجواء تفاعلية تتيح للحضور متابعة حركة الروبوتات وتشجيع المشاركين، فيما يحصل الزوار على فرصة التقاط صور تذكارية مع روبوتاتهم بعد انتهاء التجربة.

وتضم تجربة مواجهة الروبوتات أكثر من ثمانية روبوتات وخيارات متنوعة لتخصيصها، بما يمنح كل مشارك تجربة مختلفة تجمع بين الابتكار والتفكير الاستراتيجي والمرح، دون الحاجة إلى خبرة مسبقة في البرمجة أو تركيب الروبوتات.

وتأتي هذه الفعالية ضمن التجارب الترفيهية والتفاعلية التي يقدمها أسبوع دبي للمستقبل، بهدف تقريب التكنولوجيا من الجمهور وإتاحة الفرصة للزوار من مختلف الفئات لاكتشاف عالم الروبوتات بأسلوب ممتع ومباشر.