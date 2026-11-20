عجمان في 20 نوفمبر/ وام/ أعلنت غرفة عجمان عن تنظيم النسخة الرابعة من معرض عجمان للفرنشايز تحت شعار "لآفاق أوسع"، بالتعاون مع رابطة الإمارات للفرنشايز، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري في مقر منظومة "ثرا للاستثمار وريادة الأعمال – ثرا هب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الغرفة للإعلان عن المعرض، والذي عقد على هامش فعاليات منتدى عجمان للإعلام 2026، بحضور عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأكد سعادة سعود عبدالله سعيد النعيمي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن المعرض يهدف إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين، وفتح فرص جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية للتوسع والانتشار من خلال نظام الامتياز التجاري "الفرنشايز".

وأوضح أن نسخة المعرض الرابعة تشهد مشاركة 30 علامة تجارية من 12 دولة، تمثل قطاعات متنوعة مثل الأغذية، والصحة، والتعليم، والرياضة، والتكنولوجيا وغيرها.

وأضاف أن غرفة عجمان تؤمن بأن الفرنشايز يمثل فرصة مهمة لرواد الأعمال، عبر إتاحة الدخول إلى مشاريع قائمة على نماذج عمل ناجحة، كما يساعد العلامات التجارية المحلية على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، الأمر الذي يعكس أهمية المعرض في دعم رؤية عجمان 2030، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

وأكد حرص الغرفة على تحقيق أهداف هذه النسخة، من خلال إتاحة المجال أمام بناء شراكات جديدة واستكشاف فرص استثمارية واعدة تخدم مجتمع الأعمال في إمارة عجمان ودولة الإمارات، إلى جانب نشر الوعي وتعزيز الثقافة الاستثمارية بقطاع الامتياز التجاري.

ووجَّه سعادة سعود عبدالله سعيد النعيمي، الدعوة إلى رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين والباحثين عن فرص استثمارية ومشاريع ناجحة، لزيارة المعرض والاستفادة مما يوفره من فرص للتعرف على علامات تجارية ونماذج امتياز تجاري متنوعة، واستكشاف فرص النمو والتوسع وبناء شراكات جديدة.

من جانبه، أوضح سعادة ماهر طارش العليلي، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرنشايز، أن معرض عجمان للفرنشايز 2026، يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي، ومنصة تعكس الطموحات المشتركة نحو بناء منظومة أعمال أكثر تنافسية وتنوعاً، وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزز قدرة العلامات التجارية الوطنية على النمو والتوسع.

وقال إن رابطة الإمارات للفرنشايز تؤمن بأن الامتياز التجاري أصبح اليوم أحد أبرز المحركات للنمو الاقتصادي، وقطاعاً فعّالاً وواعداً لتمكين ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن طموحات رابطة الإمارات للفرنشايز تتجاوز توسيع انتشار العلامات التجارية، إلى بناء جيل جديد من الشركات الإماراتية القادرة على تحويل نجاحاتها المحلية إلى نماذج أعمال تنافسية قابلة للنمو عالمياً، الأمر الذي يتطلب منظومة متكاملة تتوافر فيها المعرفة والخبرات والحوكمة والشراكات الفاعلة، إلى جانب رفع جاهزية أصحاب الأعمال لفهم حقوق الامتياز والتزاماته، وتطوير معايير التشغيل والجودة، وتعزيز استدامة نماذجهم التجارية.

وأكد سعادته، أن الدورة الرابعة من معرض عجمان للفرنشايز تشكل مساحة عملية تجمع أصحاب العلامات التجارية ورواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، وتتيح لهم استكشاف فرص النمو، وتبادل المعرفة، وبحث الشراكات التي تقوم على أسس استثمارية وتشغيلية واضحة.

من جهتها، أوضحت جميلة النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض عجمان للفرنشايز، أن النسخة الرابعة من المعرض تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل المصاحبة، والتي تهدف إلى التثقيف والتوعية بقطاع الامتياز التجاري، والتعريف بمفاهيمه وآليات العمل فيه، ومتطلبات الحصول على حقوق الامتياز، إلى جانب استعراض التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، بما يعزز المعرفة لدى المستثمرين ورواد الأعمال ويدعم توجههم نحو فرص استثمارية مدروسة.

وأضافت أن الفعاليات المصاحبة للمعرض تضم جلسات وحوارات نقاشية في قطاع الامتياز التجاري وريادة الأعمال، وورشة بعنوان "مفهوم اتفاقية الامتياز التجاري"، وجلسة بعنوان "تمويل الامتياز التجاري.. البنوك والصناديق والبرامج الحكومية"، وبرنامج ـ franchise tank الذي يوفر منصة تفاعلية لاستعراض العلامات التجارية ومناقشة جاهزيتها للنمو والتوسع.

وأوضحت أن المعرض يوفر منصة دولية تجمع أصحاب العلامات التجارية بالمستثمرين ورواد الأعمال، وتسهم في تبادل الخبرات ونشر المعرفة ودعم نمو المشاريع وتوسعها.

بدورها، أكدت أمل البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، حرص المكتب على دعم الفعاليات والمعارض المتخصصة في الإمارة إعلامياً، وإبراز ما تحمله من فرص اقتصادية واستثمارية، موضحة أن القطاعين الاقتصادي والإعلامي يكمل أحدهما الآخر، لا سيما في ظل الزخم الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بهما إمارة عجمان.

من جانبه، قال وليد توفيق، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في مصرف عجمان إن المصرف يجدد التزامه بدعم المبادرات الرائدة التي تطلقها غرفة عجمان، انطلاقاً من دوره كشريك مالي داعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن قطاع الامتياز التجاري يمثل أداة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل، وتسريع توسع العلامات التجارية الوطنية في الأسواق الجديدة، ومن هذا المنطلق، يحرص المصرف على تسخير إمكاناته وحلوله المصرفية لتوفير خيارات تمويل ميسرة واستشارات مالية تسهم في تمكين المستثمرين ورواد الأعمال، ودعم طموحاتهم في تأسيس مشاريع ناجحة وتوسيع أعمالهم.

ويضم المعرض 10 جهات وشركات داعمة ومتخصصة في مجال الامتياز التجاري "الفرنشايز" والخدمات المساندة لتقديم الاستشارات الفنية والمالية والخدمات القانونية، وحماية الملكية الفكرية والتمويل والتسويق والحلول التقنية.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، في مقر منظومة "ثرا للاستثمار وريادة الأعمال – ثرا هب".