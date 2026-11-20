دبي في 20 نوفمبر/ وام/ استقبل سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، كيجيرو موري، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة "كينوكونيا" اليابانية، في مقر الهيئة بمدينة دبي للإنترنت، بحضور سعادة ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام.

واطّلع سعادته على استثمارات "كينوكونيا" في دولة الإمارات وخططها للمرحلة المقبلة في المنطقة، وسبل دعم توسّع الشركة انطلاقاً من الدولة، وفرص التعاون مع دور النشر الإماراتية لتوزيع إصداراتها عبر شبكة مكتبات الشركة والوصول بها إلى قرّاء جدد.

وقال سعادة محمد سعيد الشحي: "تعود علاقتنا بكينوكونيا إلى عام 2008، حين اختارت دبي لافتتاح أول مكتبة لها في الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الحين، توسّعت أعمالها لتشمل النشر بالعربية وتوزيع إصداراتها من الإمارات إلى أسواق المنطقة. ونحرص اليوم على دعم خطط الشركة الاستثمارية والعمل معها لفتح أسواق جديدة أمام الكتاب الإماراتي".

وأضاف سعادته: "نعمل في الهيئة على تطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب احتياجات صناعة النشر وتدعم نموّها. ونستمع إلى الناشرين والموزّعين لتحديد أولوياتهم وتطوير خدماتنا بما يسهّل ممارسة الأعمال ويشجّع الاستثمار في صناعة الإعلام. وانسجاماً مع توجّهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد للارتقاء بالخدمات الحكومية، نوجّه استثماراتنا التقنية نحو خدمات يسهل الوصول إليها وفهم متطلباتها، وتتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بخطوات أقل وفي وقت أقصر".

وتسهم "كينوكونيا" في تعريف القرّاء في المنطقة بالثقافة اليابانية من خلال "المانغا"، وهي فن ياباني في سرد القصص المصوّرة.

ومن أبرز إصداراتها النسخة العربية من سلسلة "الكابتن تسوباسا"، المعروفة عربياً باسم "الكابتن ماجد".

وأطلقت الشركة المجلّد الأول بالعربية عام 2017، وتولّى فرعها في دبي توزيعه في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليقرأ الجمهور العربي القصة التي عرفها عبر الرسوم المتحركة في صورتها الأصلية.