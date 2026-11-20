أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ استقبلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفداً من طلبة وطالبات جامعة الفجيرة، في إطار جهودها لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، ونشر الثقافة البرلمانية، وتنمية معارف ومهارات أبناء وبنات دولة الإمارات، واطلاعهم على أفضل الممارسات المؤسسية.

وكان في استقبال الوفد سعادة طارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، الذي رحّب بالطلبة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وتبادل المعارف والخبرات، وربط مخرجات التعليم بالتطبيقات العملية.

وقال إن الأمانة العامة للمجلس تحرص على تنظيم مثل هذه الزيارات التي تعكس أهمية ربط المعرفة الأكاديمية بالتجارب العملية، وتسهم في تعريف الطلبة بأدوار الاتصال المؤسسي والاستراتيجي في دعم العمل البرلماني، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تنمية مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات ويسهم في بناء الكفاءات الوطنية.

وتعرّف الطلبة، خلال الزيارة، على نشأة المجلس الوطني الاتحادي ومسيرته واختصاصاته التشريعية والرقابية، ودوره في خدمة الوطن والمواطن، كما اطّلعوا على قواعد المراسم والبروتوكول المعتمدة في المجلس خلال مختلف الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية.

من جهته، استعرض جمعة المهيري، المدير التنفيذي للمراسم، تجربة الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العمل المراسمي والبروتوكولي، من خلال إعداد سيناريوهات الفعاليات والمناسبات الرسمية، ومحاكاة ترتيبات الاستقبال والجلوس والأسبقيات، وتصميم التصورات البصرية للمراسم، فضلاً عن دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز مستويات الدقة والجاهزية قبل تنفيذ الفعاليات، بما يساهم في تطوير أساليب العمل المؤسسي، والجمع بين أصالة القواعد والأعراف البروتوكولية والتقنيات الحديثة.

من جانبها، أشادت الدكتورة حنان يوسف، عميد جامعة الفجيرة، بجهود الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في نشر الثقافة البرلمانية وتعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية، مثمّنة إتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع على التجارب المؤسسية والممارسات الحديثة، بما يسهم في إثراء تجربتهم التعليمية وتعزيز جاهزيتهم للحياة.