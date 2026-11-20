أبوظبي في 20 نوفمبر / وام/ تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة غداً "السبت" في أبوظبي، الاجتماع العام الثاني للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا أرين"، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين وشركاء الشبكة.

ويُعقد الاجتماع على مدى يومين، ويتيح للمشاركين تبادل الخبرات العملية بشأن التحديات التي تواجه الجهات المختصة في استرداد عائدات الجريمة، خصوصاً عندما تنتقل الأموال من دولة إلى أخرى أو تتوزع الأصول المرتبطة بالقضية الواحدة بين عدة دول، فيما يأتي ذلك في إطار رئاسة دولة الإمارات للشبكة ودعمها للتعاون الإقليمي والدولي في استرداد عائدات الجريمة وحرمان مرتكبيها من الانتفاع بها.

وتعتمد "مينا أرين" في عملها على نقاط اتصال وطنية تتيح للمختصين في الدول الأعضاء التواصل مباشرةً مع نظرائهم وتبادل المعلومات التي تساعدهم على تتبّع الأصول وتحديد أماكنها.

ويدعم وصول هذه المعلومات في الوقت المناسب جهود السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأصول ومصادرتها واستردادها.

ويمتد دور الشبكة إلى التعاون مع شبكات استرداد الأصول النظيرة حول العالم، بما يسهّل على الجهات الوطنية الوصول إلى شركائها خارج المنطقة ومواصلة تتبّع العائدات متى امتدت القضية إلى دول أخرى.