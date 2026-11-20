العين في 20 نوفمبر/ وام/ تشارك دائرة القضاء في أبوظبي في فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، في مدينة العين، تحت شعار "واحة الحكايات"، وذلك بهدف توسيع نطاق المعرفة القانونية، وتعريف أفراد المجتمع بدور المنظومة القضائية في حماية الحقوق وصون المصالح.

وتأتي المشاركة انطلاقاً من حرص الدائرة على توظيف الفعاليات الوطنية في دعم التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي بأساليب تفاعلية ومبتكرة، والتعريف بالحقوق والواجبات، للمساهمة في بناء مجتمع واعٍ يدعم مسيرة التنمية المستدامة.

ويتيح جناح الدائرة لزوار المهرجان فرصة الاطلاع على مجموعة من الإصدارات والمطبوعات القانونية والتوعوية، التي تتناول موضوعات متنوعة في المجالات القضائية والقانونية، وتقدم معلومات تسهم في تبسيط المفاهيم القانونية والتشريعية، إلى جانب التعرف على الخدمات العدلية وما تشهده من تطور في قنوات تقديمها وإجراءات إنجازها.

كما يعرض مركز رعاية الأحداث مجموعة من اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية التي أنجزها الأحداث، ضمن برامج التأهيل الهادفة إلى تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية في إنتاج أعمال فنية تعبر عن مهاراتهم وأفكارهم.

ويقدم جناح الدائرة مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات والبرامج التوعوية، تتضمن ورشاً تفاعلية مخصصة للأطفال والطلبة وأولياء الأمور، للتعريف بحقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع المواقف والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب توضيح الآثار القانونية المترتبة على تلك السلوكيات، من خلال قصص وأمثلة مستمدة من الواقع، تُعرض بأسلوب مبسط يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة.