عجمان في 20 نوفمبر/ وام/ أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة تجسد عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وما بين شعبيهما من وشائج القربى والمودة والمصير المشترك، مشيراً إلى أن اليوم الوطني العماني مناسبة عزيزة يشارك فيها أبناء الإمارات أشقاءهم فرحتهم واعتزازهم بوطنهم.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بأصدق التهاني والتبريكات إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وإلى الشعب العماني الشقيق، معرباً عن تمنياته للسلطنة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وقال سموه إن ما يجمع الإمارات وعمان ليس مجرد علاقات جوار، بل إرث ممتد من التواصل والتآخي، عززته الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، وظل حاضراً في وجدان الشعبين على مر السنين.

وأضاف سموه أن التعاون المتنامي بين البلدين في مختلف المجالات يعكس حرص قيادتيهما على تعزيز الشراكة الثنائية وخدمة المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان الله عز وجل أن يحفظ جلالة السلطان هيثم بن طارق، ويديم على سلطنة عمان وشعبها الأمن والعزة والرخاء، وأن تظل علاقات البلدين الشقيقين قوية وراسخة.