دبي في 20 نوفمبر/ وام/ أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، أن رعاية المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم تتصدر أولويات دبي، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، مشدداً سموّه على أن اللجنة تواصل تطوير مشاريعها ومبادراتها انطلاقاً من احتياجات المجتمع وتطلعاته، وبما يضمن استدامة عطاء المواطن في مختلف مراحل حياته، ويعزز مشاركته الفاعلة في مسيرة دبي التنموية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حيث اعتمد حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية، شملت "منصة الحكيم" أول منصة عمل عن بُعد من نوعها في العالم للاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات المتراكمة لدى المواطنين المتقاعدين، ومشروع "محاصيل دبي" الذي يهدف إلى خلق فرص اقتصادية جديدة ودعم الأنشطة الزراعية والمشاريع الصغيرة للمواطنين.

كما اعتمد سموّه خلال الاجتماع إطلاق مخيمات دبي، مبادرة تهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التلاحم الأسري، من خلال تجارب تراثية تجمع الأجيال في بيئات الصحراء والبحر والبيت الإماراتي، واطلع على الإنجازات المحققة في عدد من المشاريع الاستراتيجية ومستجدات العمل في المبادرات الرامية إلى تعزيز رفاه المواطنين واستقرار الأسر الإماراتية.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تتبنى رؤية متكاملة تراعي احتياجات مواطنيها في مختلف مراحل حياتهم، بدءاً من دعم الشباب في تأسيس أسر مستقرة، مروراً بتوفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي، وصولاً إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين وإتاحة المجال أمامهم لمواصلة العطاء، مشيراً سموّه إلى أن الارتقاء بجودة حياة المواطن يتطلب مبادرات ترافقه في مختلف مراحل حياته، وتمنحه الفرص التي تعزز استقراره ومشاركته في بناء المستقبل.

وقال سموّه: "صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد رسّخ نهجاً يجعل رعاية المواطن وتمكينه أساس العمل الحكومي.. ومسؤوليتنا أن نحوّل هذا النهج إلى فرص وخدمات يلمس أثرها في حياته. ومن هذا المنطلق، اعتمدنا اليوم أربعة مشاريع جديدة تستثمر في خبرات أهل دبي، وتفتح أمامهم آفاقاً اقتصادية ومجتمعية أوسع، وتحافظ على موروثنا وهويتنا. نريد أن يستمر عطاء المواطن في جميع مراحل حياته، وأن يجد أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة الفرص التي تساعدهم على النجاح، وأن تبقى المجالس ملتقى لأهل دبي ومكاناً لنقل الخبرات والقيم بين الأجيال".

ونوّه سموّه بأهمية التكامل بين الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق الأثر المنشود من المشاريع والمبادرات، ومواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وقال سموّه: "نجاح أي مشروع نقيّمه بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. ونحن حريصون على إطلاق المبادرات التي تصل إلى المواطنين، وتستجيب لاحتياجاتهم، وتمنحهم فرصاً أفضل للمستقبل. ومسؤولية فرق العمل هي أن تحفظ ثقة المواطنين بدبي، فالثقة تُبنى بالعمل، وتترسخ بالإنجاز، وأعظم نجاح نحققه هو أن نكون دائماً عند حسن ظن أهلنا بنا".

وفي إطار المشاريع الجديدة، اعتمد سموّه مشروع "منصة الحكيم"، الهادف إلى الاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات المهنية المتراكمة لدى المتقاعدين المواطنين بما يتيح لهم مصادر دخل جديدة، من خلال منصة رقمية تتيح لهم مواصلة العطاء وتقديم خبراتهم واستشاراتهم للجهات والأفراد المستفيدين.

ويستهدف المشروع، الذي يقدم أول منصة عمل عن بُعد من نوعها عالمياً مخصصة لاستثمار خبرات المتقاعدين، إيجاد منظومة متكاملة تتيح الاستفادة من الكفاءات الوطنية التي أمضت سنوات طويلة في مختلف مجالات العمل الحكومي والمهني، وتحويل معارفها وخبراتها إلى مورد مستدام يخدم الأجيال الجديدة ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وتوفر المنصة قاعدة بيانات تضم نخبة من الخبراء المتقاعدين، مع إمكانية البحث بحسب التخصص، والاطلاع على خبراتهم ومسيرتهم المهنية، وحجز جلسات استشارية معهم، إلى جانب التواصل عبر الرسائل المباشرة واللقاءات المرئية، بما يتيح لموظفي الجهات الحكومية المستفيدة تبادل المعرفة والأفكار مع أصحاب الخبرة والاستفادة من معارفهم المتراكمة في معالجة التحديات وتطوير الخدمات والأداء المؤسسي.

كما اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مشروع "محاصيل دبي"، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين المهتمين بالأنشطة الزراعية والتجارية، وتوفير فرص اقتصادية جديدة للمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، من خلال تخصيص مساحات مجهزة لممارسة الأنشطة الزراعية وتسويق المنتجات المحلية.

ويقوم المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 21 ألف متر مربع، ويضم 19 قطعة أرض تشمل مرافق ومواقف للمركبات، مع وحدات زجاجية مخصصة للأنشطة الزراعية والتجارية، ومركز تجاري وساحة عامة، ضمن تصميم يوفر بيئة مفتوحة تجمع الأنشطة الاقتصادية والمساحات الطبيعية.

وفي إطار المبادرات المجتمعية الجديدة، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق مشروع "مخيمات أهل دبي"، الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التلاحم الأسري، من خلال تجارب تراثية حيّة تتيح للأجيال الجديدة فرصة اكتساب المهارات والمعارف المرتبطة بالموروث الإماراتي الأصيل، وتعزز التواصل بين الأجيال ونقل القيم والعادات والتقاليد التي يقوم عليها مجتمع دبي.

ويأتي المشروع امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من "مخيم غمران"، ليوسّع التجربة تحت مظلة واحدة تضم ثلاثة مخيمات متخصصة، تمثل البيئات الرئيسية التي ارتبطت بحياة أهل دبي على مر الأجيال، وهي الصحراء والبحر والبيت الإماراتي، بما يتيح للأسر المشاركة في أنشطة وتجارب عملية تعرّف الأبناء بمختلف جوانب الحياة الإماراتية الأصيلة، وتمنحهم فرصة التعلم المباشر من آبائهم وأمهاتهم.

وشملت المشاريع التي اعتمدها سموّه أيضاً تطوير وتفعيل "مجالس الصيادين" في دبي، بما يعزز دورها في خدمة الصيادين ورواد المجالس، ويحافظ على المهن والحرف البحرية التقليدية المرتبطة بتاريخ الإمارة وهويتها.

وتشمل الخطة مجالس الصيادين في عدد من مناطق دبي، من بينها ميناء جميرا 1، ومجلس البحر، وجميرا 3، وميناء أم سقيم 2، وميناء الحمرية، إضافة إلى مجلس الفهيدي.

ويتضمن المشروع تطوير مجلس أم سقيم، وتفعيل البرامج والأنشطة المجتمعية في المجالس القائمة، وتعزيز استفادة روادها من المبادرات الموجهة إلى كبار المواطنين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

كما تشمل الخطة تنظيم فحوصات طبية دورية وشاملة للصيادين بالتعاون مع "دبي الصحية"، والعمل مع هيئة الثقافة والفنون في دبي لإدراج المهن المرتبطة بالصيد ضمن الحرف اليدوية والتراثية، إضافة إلى إشراك رواد المجالس في أنشطة "نادي ذخر".

ويهدف المشروع إلى تعزيز دور هذه المجالس بوصفها ملتقيات اجتماعية تسهم في نقل الخبرات البحرية بين الأجيال، وتوفر بيئة داعمة للصيادين وتحافظ على حضورهم في الحياة المجتمعية للإمارة.

وخلال الاجتماع، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز إنجازات "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة"، الهادف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر الإماراتية وتعزيز استقرارها، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والخدمات الاجتماعية، والمالية، والسكنية، والتأهيلية.

واستعرض سموّه نتائج مبادرة "أعراس دبي"، إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج، التي أسهمت منذ إطلاقها في تأسيس نحو 1,500 أسرة إماراتية، فيما بلغت نسبة سعادة المستفيدين من البرنامج 99.5%، ونسبة استمرارية الزواج 99.6%، وبلغ عدد المواليد لدى الأسر المستفيدة من "أعراس دبي" 472 مولوداً حتى سبتمبر 2026.

وفي ملف التوطين، استعرض سموّه إنجازات مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، الذي تشمل أعماله 16 مبادرة ومشروعاً استراتيجياً.

وبلغ إجمالي الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص بالإمارة 91,162 مواطناً بنهاية 2025، من بينهم 32,087 من مواطني دبي، مقارنة بـ 7060 في عام 2021 بنسبة نمو بلغت 354%.

كما تابع سموّه مستجدات مشروع تطوير الأحياء النموذجية، الذي يشمل تحسين مسارات المشاة والتنقل المرن، وزيادة المواقف والتشجير والمساحات المجتمعية والاستثمارية، بما يسهّل الوصول إلى الخدمات ويدعم مفهوم مدينة العشرين دقيقة.

واستعرض الاجتماع المشاريع المكتملة في البرشاء 2 والخوانيج 2، والخطوات المقبلة التي تشمل سبع مناطق خلال عامي 2026 و2027، ضمن خطة شاملة تغطي 37 منطقة، مع مراعاة احتياجات كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والشباب، والأطفال.

حضر الاجتماع، معالي عمر سلطان العلماء، نائب رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، ومعالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي.