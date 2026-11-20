رأس الخيمة في 20 نوفمبر/ وام/ استضافت منصة "قلب رأس الخيمة"، التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، النسخة الثالثة من سلسلة جلسات "جودة الحياة"، التي تم تخصيصها لمناقشة واقع قطاع التعليم في الإمارة وتطوره، واستعراض الإنجازات التي حققها والفرص المستقبلية لتعزيز جودته، ودوره في دعم استقرار الأسر وجودة حياة أفراد المجتمع.

وجمعت الجلسة، التي عقدت تحت عنوان "مساحة للنمو"، في فندق "روتانا رأس الخيمة - ذا مانجروفز"، نخبة من المسؤولين والخبراء والتربويين وممثلي المؤسسات التعليمية، إلى جانب أولياء الأمور وقيادات جامعية وممثلين عن القطاعات المجتمعية والاقتصادية في الإمارة.

وتضمنت الفعالية جلستين حواريتين، تناولت الأولى التعليم المدرسي بمراحله المختلفة، فيما ركزت الثانية على التعليم العالي والفرص المتاحة للطلبة بعد إتمام المرحلة الثانوية، وشهدت مناقشة أسئلة قدمها المشاركون، وجرى طرحها على المتحدثين خلال الجلستين.

وتأتي النسخة في وقت تواصل فيه رأس الخيمة تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستقرار الأسري، بعدما حلّت في المرتبة الأولى عالمياً ضمن "تصنيف المدن للمغتربين لعام 2026 الصادر عن مؤسسة إنترنيشنز العالمية"، من بين 33 مدينة حول العالم.

وتصدرت الإمارة ثلاثة من المؤشرات الخمسة الرئيسية للتصنيف، وهي سهولة التأقلم، وتجربة العمل، والاحتياجات الأساسية للمغتربين.

كما حققت المرتبة الأولى في عدد من المؤشرات الفرعية، من بينها سهولة تكوين الصداقات، والترحيب والانتماء، وفرص التطور المهني، والرواتب والأمان الوظيفي، والإجراءات الإدارية، والسكن، واللغة، إلى جانب تحقيق نتائج متقدمة في ودّ السكان المحليين.

وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مستوى السعادة العامة، في حين تصدرت مؤشراً متعلقاً بالمساواة وسهولة الوصول إلى مختلف خدمات الرعاية الصحية.

وأكدت سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، أن إبراز جهود الجهات والمؤسسات المختلفة في الإمارة وإنجازاتها يمثل أحد الأدوار الأساسية للمكتب منذ تأسيسه، مشيرة إلى أهمية إتاحة المجال للقائمين على هذه الجهود للحديث عنها بأنفسهم، وتعريف المجتمع بما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وقالت إن سلسلة "جودة الحياة" أصبحت منصة للحوار المباشر بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، تتيح لهم الاطلاع على الإنجازات والمبادرات من القائمين عليها، وتبادل الآراء والمشاركة في مناقشة القضايا التي تهمهم، مؤكدة أن هذا التواصل يعزز الروابط المجتمعية، ويرسخ ثقافة المشاركة والتعاون، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً.

وأضافت سعادتها أن الارتقاء بجودة الحياة يبدأ من التعليم، فالأسرة التي تختار الاستقرار في رأس الخيمة تنظر أيضاً إلى البيئة التي سينشأ فيها أبناؤها، والفرص المتاحة لهم للتعلم وبناء مستقبلهم. ومن هذا المنطلق، تعمل الجهات الحكومية على تطوير منظومة متكاملة تتيح للطفل أن يولد وينشأ ويتلقى تعليمه في الإمارة حتى درجة الدكتوراه، دون الحاجة إلى مغادرتها، وهذا ما يعكسه عنوان جلسة "مساحة للنمو"، الذي يجسد طموح رأس الخيمة إلى توفير بيئة متكاملة تدعم نمو الإنسان وتطوره في مختلف مراحل حياته.

وأكدت أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل أساساً لتحقيق هذا الطموح، وأن الارتقاء بجودة حياة المجتمع يمثل ثمرة لهذا التعاون، مشيرة إلى أن الحوار المستمر بين المؤسسات والخبراء والسكان يعزز ارتباط الأفراد بمجتمعهم، وشعورهم بالمسؤولية والمشاركة في تطويره، وهو من أهم مقومات بناء مجتمع قوي ومتماسك.

من جانبها، قالت ربى زيدان، رئيسة المشاريع الخاصة في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، والمسؤولة عن منصة "قلب رأس الخيمة"، إن المنصة انطلقت بهدف تعريف الأفراد برأس الخيمة ومساعدتهم على استكشاف ما تتميز به، وتطور دورها لتصبح حلقة وصل تعزز الروابط بين أفراد المجتمع، من خلال تسليط الضوء على الأماكن والأشخاص والجهود التي تسهم في تشكيل الحياة اليومية في الإمارة.

وأضافت أن التعليم يشكل محوراً أساسياً في حياة المجتمع ومستقبله، ولذلك كان من الطبيعي أن يتم تخصيص إحدى جلسات السلسلة له، لافتة إلى أن ما يميز هذه النسخة هو الترابط بين مختلف جوانب هذه التجربة، حيث تم عرض تقرير حول التعليم العالي أعده وقدمه أعضاء "برنامج المراسلين الشباب" التابع للمنصة، وهو برنامج مرشح لإحدى الجوائز، ويُدرّب طلبة الجامعات في رأس الخيمة على إعداد التقارير والإنتاج الإعلامي، مؤكدة أن مشاركة شباب من الإمارة في تعريف الأسر بالفرص التعليمية المتاحة لأبنائها تجسد القيمة الحقيقية للتفاعل المجتمعي.

كما أكدت سعادتها أن قيمة المنصة تكمن في قدرتها على إبراز الأشخاص والجهود التي تسهم في تطوير المجتمع، مشيرة إلى أن هذه النسخة أتاحت تسليط الضوء على قطاع التعليم في الإمارة بمختلف جوانبه.

وشهدت الجلسة الحوارية الأولى مشاركة الدكتورة ابتسام الشميلي، مديرة مكتب العمليات المدرسية في رأس الخيمة بوزارة التربية والتعليم، وكاريل فان دير مورفي، مدير إدارة الجودة والتطوير في دائرة رأس الخيمة للمعرفة، والدكتور روي دا سيلفا، مدير البحوث والمنح البحثية في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، حيث ناقشوا تطور منظومة التعليم المدرسي في الإمارة، بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بالمراحل الدراسية المختلفة، وصولاً إلى تهيئة الطلبة للانتقال إلى التعليم العالي.

وشهد قطاع التعليم الخاص تقدماً ملحوظاً في نتائج التقييمات المستقلة لجودة التعليم، مع ارتفاع التصنيف العام لثماني مدارس خلال عام واحد، فيما أصبحت "أكاديمية رأس الخيمة - الحمرا" أول مدرسة خاصة في الإمارة تحصل على تصنيف «متميز»، فيما حصلت كل من مدرسة جيمس وستمنستر ومدرسة الشويفات الدولية - رأس الخيمة على تقييم «جيد جداً».

وتطرقت المناقشات إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بمرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، والتعليم الدامج، وجودة حياة الطلبة، ودور الأسرة في دعم تعلم الأبناء، إلى جانب المبادرات والخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية لمساندة أولياء الأمور.

وركزت الجلسة الحوارية الثانية على قطاع التعليم العالي في رأس الخيمة، بمشاركة البروفيسور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، والدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، اللذين استعرضا البرامج الأكاديمية والتخصصات المتاحة للطلبة، ودور مؤسسات التعليم العالي في إعداد الكفاءات وتلبية احتياجات سوق العمل.

وتوفر رأس الخيمة مسارات أكاديمية متنوعة تتيح للطلبة مواصلة دراساتهم الجامعية والعليا في الإمارة، من البكالوريوس وصولاً إلى الدكتوراه، في تخصصات تشمل الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، والذكاء الاصطناعي والهندسة والأمن السيبراني والهندسة المعمارية وإدارة الأعمال.

واستعرض المشاركون التطور الذي شهده قطاع التعليم العالي في الإمارة على مدى العقدين الماضيين، والتوسع المستمر في البرامج والتخصصات الأكاديمية، بما في ذلك إضافة عدد من المراكز والبرامج والتخصصات الجديدة خلال العام الجاري.

واستُهلت الجلسة الثانية بعرض فيلم قصير حول خيارات التعليم المتاحة للطلبة بعد الصف الثاني عشر، أعده وقدمه أعضاء «برنامج المراسلين الشباب» التابع لمنصة «قلب رأس الخيمة»، الذين يدرسون في إحدى مؤسسات التعليم العالي المشاركة في الجلسة.

وكانت منصة "قلب رأس الخيمة" قد انطلقت عام 2024 بهدف التعريف بمختلف جوانب الحياة في الإمارة، واستضافت عند إطلاقها جلسة حوارية تناولت مستقبل رأس الخيمة.

وأطلق المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة لاحقاً سلسلة جلسات «جودة الحياة»، التي تناولت نسختها الأولى جودة حياة أفراد المجتمع، فيما جمعت النسخة الثانية ممثلين عن بلدية رأس الخيمة وكبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة، لمناقشة تطور الأحياء السكنية والمجتمعات المتكاملة ودورها في تعزيز جودة الحياة.

وتواصل السلسلة تسليط الضوء على مختلف جوانب الحياة في الإمارة، من خلال جمع المسؤولين والخبراء وممثلي القطاعات المعنية وأفراد المجتمع، لاستعراض المبادرات والإنجازات والخطط المستقبلية، وتعزيز الحوار والتواصل حول الموضوعات التي تؤثر في حياة السكان.

ومن المقرر أن تتناول النسخة المقبلة من سلسلة "جودة الحياة"، خلال الربع الثاني من عام 2027، دور الأنشطة البدنية والحياة في الهواء الطلق والمرافق المرتبطة بهما في تعزيز جودة الحياة اليومية في رأس الخيمة.