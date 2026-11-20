كامبريدج في 20 نوفمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل افتتاح مهرجان كامبريدج للفنون الإسلامية، الذي يقام في مدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بالفنون والثقافة الإسلامية.

وأكّد سموّه، أهمية المهرجان في إبراز الفنون الإسلامية والاحتفاء بحضورها في المشهد الثقافي العالمي المعاصر، وتعزيز الحوار والتواصل بين الثقافات.

وأشار سموّه إلى المكانة التي تُوليها إمارة الفجيرة للشراكات الدولية في مجال الثقافة والفنون، برؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سموه للقطاع الثقافي وترسيخ دوره في صون الموروث الحضاري، وتعزيز الحضور الثقافي للإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويكتسب المهرجان أهمية تاريخية خاصة، لارتباطه بمهرجان "عالم الإسلام" الذي افتتحته الملكة إليزابيث الثانية عام 1976، وشهد مشاركة إماراتية بارزة، تمثّلت في افتتاح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إحدى فعالياته، في تجسيد مبكّر لاهتمام دولة الإمارات بتعزيز الحوار الثقافي والحضاري، والانفتاح على ثقافات العالم.

وتضمن الافتتاح محاضرةً ألقاها الدكتور تيموثي وينتر (الشيخ عبد الحكيم مراد)، وفقرةً للشعر الإلقائي قدمتها الشاعرة الحائزة على جوائز، ركايا فيتوغا، إلى جانب عرض حي لفن الخط العربي قدمه الفنان والخطاط المتمرس محمود عاطف.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالحدث الثقافي العالمي، وبأهدافه التي تسهم في إحياء الفنون الإسلامية وإبرازها عبر مختلف أشكال التعبير الفنيّة، ونقل جمالياتها وإرثها الغني ومشاركته مع مختلف أنحاء العالم.

ويقدم مهرجان كامبريدج للفنون الإسلامية برنامجاً متنوعاً من العروض الفنية والمعارض والمحاضرات وورش العمل والأمسيات الشعرية، في عدد من الكليات التاريخية والمتاحف والمساحات الثقافية في مدينة كامبريدج.

وتتصدّر فعاليات المهرجان المعرض الرئيسي "الشمس والقمر - Ash Shams wal Qamar "، مستعرضاً نماذج من الفنون الإسلامية، تشمل فن المنمنمات الفارسية والخط العربي وتذهيب المخطوطات وفنون النقش على الخشب والمعادن، بما يعكس ثراء التقاليد الفنية الإسلامية وتنوّع مدارسها وأساليبها التعبيرية.

ويجسّد المهرجان أهمية الفنون بوصفها مساحة للتلاقي الإنساني والتبادل المعرفي، وجسراً للتواصل بين الحضارات، بما يسهم في تقديم التراث الثقافي الإسلامي برؤى معاصرة، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي العالمي.

حضر افتتاح المهرجان سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.