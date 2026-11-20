أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي ألكسندر تشوبيتْش، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته.

وأعرب معالي صقر غباش، في برقية تهنئة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لمعالي ألكسندر تشوبيتْش، مؤكداً حرص المجلس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يواكب تطور العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين.

كما أعرب معاليه عن تمنياته لرئيس الجمعية الوطنية الصربية بموفور الصحة والسعادة، ولجمهورية صربيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.