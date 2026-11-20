العين في 20 نوفمبر/ وام/ شهد جناح صندوق الوطن المشارك في مهرجان العين للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إقبالاً جماهيرياً واسعاً، حيث أضاءت الأمسيات الشعرية وإبداعات الشعراء أنشطة الجناح، فيما حظيت أنشطة واحة الأطفال، والجلسات الحوارية وعروض الفنون الشعبية بإقبال كبير.

وتأتي مشاركة الصندوق في المهرجان برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، الذي تفقّد الجناح خلال جولته في المهرجان، مطلعاً على منظومة البرامج والأنشطة الثقافية والتعليمية والتراثية المتكاملة التي تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وبناء جسور التواصل المعرفي بين مختلف الأجيال، مشيرا إلى أهمية الجناح كنافذة على الهوية والقيم وواحة للأطفال والأسر من خلال أنشطة تحمل أهم قيم التراث الإماراتي الأصيلة وجماليات العربية والفنون الشعبية، لكي تدرك الأجيال الجديدة قيمتها وأهميتها، مثمنا مشاركة العديد من الشعراء والمبدعين الإماراتيين في الأنشطة على مدار أيام المهرجان.

من جانبه أكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك ركزت على أهمية تنوع الفعاليات والبرامج التي تعبر عن رؤية الصندوق في جعل الثقافة والتراث والهوية الوطنية جزءاً حاضراً في حياة الأسرة والطفل والمجتمع، مشيراً إلى أن البرنامج الرئيسي على مسرح الجناح يجمع بين الأصالة والإبداع، ويحتفي بالشعر الفصيح والنبطي والفنون الشعبية والحوار الفكري بمشاركة نخبة من الشعراء والمبدعين والفرق التراثية.

وأوضح أن الفعاليات الأدبية على المسرح الرئيسي انطلقت أمس الأول بأمسية "أشعار من الوطن" بمشاركة الشاعرين خليفة بن حمد وحمد البلوشي، تلتها أمسية "نبض القصيد" التي جمعت الشعراء سعيد الكعبي، وسعد الأحبابي، وعبد الله الشامسي، لافتا إلى أن هذه الأمسيات سلطت الضوء على دور الشعر الإماراتي في حفظ الموروث الوطني وتعزيز الاعتزاز بالوطن.

وأضاف أن الفنون الشعبية والعروض المسرحية كانت حاضرة بقوة في أنشطة جناح صندوق الوطن، منها عروض "الفرقة الحربية" التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية في الافتتاح، وعرض فرقة "زيود"، والعرض المسرحي التراثي "علمني جدي".

وأوضح القرقاوي أن الصندوق ينظم على مدار أيام المهرجان، سلسلة من الجلسات الحوارية النوعية بالتعاون مع مؤسسات مجتمعية وشبابية بارزة، تشمل جلسة "الكتاب رفيق الرحلة.. والهوية بوصلة" بإشراف مجلس العين للشباب، ويشارك بها المحاور أحمد العبيدلي والمبدع مسلم حمود الدرعي لمناقشة دور القراءة في تشكيل الوعي الشبابي وصون الهوية الوطنية، إضافة إلى جلسة "تواصل" التفاعلية التي تُقام بالتنسيق مع مؤسسة التنمية الأسرية وبمشاركة أعضاء نادي بركة الدار الاجتماعي – مركز العين، ويقدمها حمد الشامسي.

وأشار إلى أن الصندوق سينظم مساء يوم الأحد ندوة "هويتنا الإماراتية: قيم نعيشها وننقلها إلى الأجيال القادمة" بمشاركة الخبير التراثي محمد الرميثي، والمستشار أحمد سالم سويدان البلوشي، والشاعر خلفان بن نعمان، وعبد الله الكعبي، لبحث سبل ترسيخ العادات والتقاليد الإماراتية في حياة الأجيال الناشئة.

وأكد القرقاوي الحرص على أن تتكامل مبادرات الصندوق بين الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية والتراثية، وأن توفر فرصاً حقيقية للتفاعل بين الأجيال.

ويُعد جناح "واحة الأطفال" إحدى أبرز المحطات الجاذبة للأسر والطلبة في مشاركة صندوق الوطن، إذ صُمم ليكون مساحة تعليمية وتفاعلية تنمي مهارات الصغار وتربطهم بجذورهم الثقافية بأساليب إبداعية مبتكرة.

وتُنفذ الورش بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين والمجتمعيين، وتشمل باقة متنوعة من الأنشطة اليومية، من أبرزها، ورشة «سنع المجالس» بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، لتعريف الأطفال بآداب الضيافة والسنع الإماراتي الأصيل، وورشة «اقرأ صحتك» بالتعاون مع لجنة الصحة الطلابية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، لدمج الثقافة القرائية بالوعي الصحي، وورشة «ركّب ولوّن» بالتعاون مع مستشفى برجيل، لتحفيز الإبداع الفني والذهني لدى النشء، وورشة «اصنعها وانطلق» بالتعاون مع برنامج «ياس في المدارس»، إلى جانب ورش تفاعلية وأنشطة خاصة ينظمها فريق صندوق الوطن.

وأكد القرقاوي أن صندوق الوطن سيواصل تطوير برامجه ومبادراته الثقافية والمجتمعية، وتعزيز شراكاته مع المؤسسات الوطنية، والمشاركة في الفعاليات التي تتيح له التواصل المباشر مع الأسر والأطفال والشباب.

وأضاف أن ما يشهده جناح الصندوق من تفاعل وإقبال على أنشطته يمثل حافزاً لمواصلة العمل وتقديم المزيد من المبادرات التي تضع الأسرة والطفل في صدارة أولوياتها، وتسهم في إعداد أجيال تعتز بهويتها الإماراتية، وتدرك قيمة إرثها الحضاري، وتستمد منه الثقة والقدرة على المشاركة في صناعة مستقبل الوطن، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية.