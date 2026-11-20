أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ تتواصل منافسات "مزاينة رزين" المحطة الثانية من مهرجان الظفرة بدورته العشرين، حتى 22 نوفمبر الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وسط مشاركة واسعة من ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشهدت منافسات سن اللقايا، مساء أمس، مشاركة 448 مطية توزعت على 14 شوطاً لفئات المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، حيث خصص لها 130 جائزة قيمة.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، الفائزين في المنافسات، على منصة مزاينة الإبل في رزين بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بحضور جمهور المزاينات التراثية ومُلّاك الإبل.

ودخلت شبوك المبيت، صباح اليوم الجمعة، المطايا المشاركة في أشواط سن الثنايا للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ السبت، فيما تدخل صباح الغد الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن الحول.