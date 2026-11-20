بوخارست في 20 نوفمبر/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي ميرتشا أبروديان، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية رومانيا، وذلك في مقر البرلمان الروماني بالعاصمة بوخارست، على هامش مشاركته في الدورة الخامسة عشرة لمنتدى بوخارست.

حضر اللقاء سعادة كل من حميد أحمد الطاير عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسلطان محمد العلي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية رومانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا، وتطوير الشراكة الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بين البلدين.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، انطلاقاً من قاعدة التعاون الراسخة التي تجمعهما، والرغبة المشتركة في تطوير شراكة أكثر قوة خلال المرحلة المقبلة.

وتناولت المباحثات بصورة خاصة فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وإمكانية تطوير مشاريع مشتركة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعليم، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد معالي ميرتشا أبروديان أن دولة الإمارات تعد شريكاً رئيسياً لرومانيا في منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها العلاقات الثنائية للنمو والتطور، وأهمية الاستفادة من علاقات الصداقة والثقة المتبادلة في تطوير مشاريع عملية تحقق منافع مشتركة للبلدين.

كما أكد الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف الحوار وتطوير قنوات التواصل المباشر بين المؤسستين البرلمانيتين، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون ودعم الشراكة بين البلدين.