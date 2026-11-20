دبي في 20 نوفمبر/ وام/ يتيح ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن "ستارز"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل للمرة الأولى ضمن "أسبوع دبي للمستقبل" خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، للجمهور فرصة خوض تجارب غامرة تجمع بين أحدث التقنيات الرقمية والفنون والبحوث العلمية، وتحوّل المفاهيم العلمية المعقدة إلى تجارب حسية يمكن مشاهدتها وسماعها والتفاعل معها.

وتأخذ هذه التجارب الزوار في رحلات استكشافية تتجاوز حدود العالم المرئي، من تتبع رحلة الأكسجين داخل جسم الإنسان، إلى اكتشاف الحياة الخفية في أعماق المحيطات، والتعرف إلى الدور الذي تؤديه التكنولوجيا في الكشف عن العمليات الطبيعية التي تحافظ على الحياة على كوكب الأرض.

ويأتي تقديم هذه التجارب ضمن ملتقى "ستارز" الذي يجمع العلماء والباحثين والفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف مستقبل العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل المباشر مع العلوم والاكتشافات الحديثة.

ومن أبرز التجارب التي يقدمها الملتقى تجربة "إيفولفر: رحلة التنفس" التي أبدعتها المجموعة الفنية البريطانية "مارشميلو ليزر فيست"، وتدعو الزوار إلى اكتشاف ما يحدث داخل أجسامهم من خلال التنفس، من خلال رحلة بصرية وسمعية غامرة تستمر 15 دقيقة، بصوت الممثلة العالمية كيت بلانشيت.

وتبدأ التجربة مع دخول الهواء إلى الرئتين، قبل أن تتبع رحلة الأكسجين عبر مجرى الدم وصولاً إلى خلايا الجسم، باستخدام صور رقمية مستوحاة من بيانات علمية حقيقية ومحاكاة للعمليات الحيوية الدقيقة التي تحدث داخل جسم الإنسان.

ولا تقتصر التجربة على استكشاف وظائف الجسم، بل تكشف أيضاً عن العلاقة الوثيقة بين الإنسان والطبيعة، وكيف يشكل الأكسجين جزءاً من دورة طبيعية تربط الإنسان بالنباتات والكائنات الحية والبيئة المحيطة.

وتتضمن "إيفولفر" أيضاً تجربة سمعية بعنوان "تأمل في الإصغاء العميق"، تمتد لعشر دقائق، وتتيح للجمهور استكشاف التجربة من خلال الصوت والإصغاء.

وطوّرت "إيفولفر" مشروعها بالاستفادة من أبحاث طبية وبيانات علمية، وبالتعاون مع مؤسسات بحثية متخصصة، من بينها معهد فراونهوفر للطب الرقمي، ومعهد ألين لعلوم الخلايا، وعالمة الأعصاب جينيفر غاريسون من معهد باك لأبحاث الشيخوخة.

ويقدم الملتقى كذلك تجربة "طبقات الأعماق"، التي أبدعها الثنائي الفني "إنتانغلد أذرز"، وتتيح للزوار خوض رحلة بصرية وسمعية مدتها 30 دقيقة إلى أعماق المحيطات، حيث توجد كائنات بحرية دقيقة وعمليات طبيعية تؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على التوازن البيئي للأرض.

وتستخدم التجربة صوراً رقمية مستوحاة من محاكاة الحياة البحرية، إلى جانب تحويل البيانات العلمية إلى أصوات، لتكشف عن حركة الكائنات الدقيقة وانتقال الكربون من سطح المحيط إلى أعماقه، وهي عملية طبيعية تسهم في تنظيم دورة الكربون على كوكب الأرض.

ومن خلال هذه التجربة، يتعرف الزوار إلى عالم لا يصل إليه إلا القليل من ضوء الشمس، ويكتشفون كيف يمكن لكائنات بحرية صغيرة، لا يمكن رؤيتها بسهولة، أن تؤثر في الأنظمة البيئية التي تعتمد عليها الحياة.

وطُوّر العمل بالتعاون مع باحثين ومؤسسات علمية متخصصة في علوم المحيطات والحوسبة الفائقة، من بينها مركز برشلونة للحوسبة الفائقة ومعهد وودز هول لعلوم المحيطات.

وتعكس التجارب الغامرة في "ستارز" توجهاً جديداً في تقديم المعرفة العلمية للجمهور، من خلال توظيف الفن والتكنولوجيا لتحويل البيانات والأبحاث إلى تجارب تفاعلية تتيح للزوار استكشاف جوانب من الطبيعة والجسم البشري يصعب إدراكها بالوسائل التقليدية.

ويفتح الملتقى أبوابه للجمهور خلال "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي يقام في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، ويضم برنامجاً متنوعاً من الجلسات الحوارية والأعمال الفنية التكنولوجية والعروض البحثية التفاعلية.