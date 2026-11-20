أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ استقبلت "إيدج" وفدا من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) برئاسة الدكتور جوزيف أشباخر، المدير العام للوكالة، وبمشاركة رائدة الفضاء سامانثا كريستوفوريتي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الوكالة.

كان في استقبالهم وليد المسماري، رئيس قطاع أنظمة الاستشعار المتقدمة في "إيدج"، وشكلت الزيارة فرصة لاستعراض قدرات شركة فضاء، التابعة للمجموعة والمتخصصة في قطاع الفضاء، والتعريف بمشاريعها الحالية وخططها المستقبلية والدور المتنامي الذي تضطلع به في هذا المجال.

واطلع الوفد على مجالات تخصص "فضاء" بصورة أوسع، وعلى إسهامها في دعم تطور قطاع الفضاء في دولة الإمارات.

وشملت الزيارة مناقشات حول آفاق التعاون بين "إيدج" ووكالة الفضاء الأوروبية، بما في ذلك تبادل الخبرات واستكشاف مجالات ذات اهتمام مشترك وتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وأقيم الحدث بدعم وتنسيق من وكالة الإمارات للفضاء، فيما أكدت الزيارة أهمية الشراكات الدولية في دفع الابتكار بمجال الفضاء، وعكست التزام "إيدج" بتوسيع شبكة تعاونها العالمي وتعزيز حضورها ضمن منظومة الفضاء الدولية.