دبي في 20 نوفمبر/ وام/ أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن اليوم الوطني لسلطنة عُمان مناسبة عزيزة، نشارك فيها أشقاءنا اعتزازهم بمسيرة وطنية حافلة بالتقدم والازدهار، ونحتفي فيها بعلاقة استثنائية تربط البلدين الشقيقين تمتد جذورها في أعماق التاريخ، وتميزها أُخوّة صادقة قامت على روابط القربى وحسن الجوار، ويعمّقها نسيج اجتماعي وثقافي وإنساني واحد نما عبر الأجيال، ورسّخ روح المحبة ووحدة المصير بين الشعبين.

وأضافت، في تصريح بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان، أن ما أرساه الآباء المؤسسون، من أُخوة وشراكة أصبح اليوم أساسًا لعلاقات استراتيجية تتطلع بثقة إلى المستقبل، وجعل من التكامل والعمل المشترك طريقًا لخدمة الأولويات الوطنية ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق تطلعات الشعبين إلى غدٍ مُشرق.

وقالت الكعبي: "عُمان عزوتنا ونحن منهم وهم منا، وستبقى أُخوّة البلدين ثابتة، تحفظها المواقف ويصونها الوفاء. أدام الله على أهل عُمان الخير والمجد، وأدام على شعبينا الأُخوّة والمحبة والتعاون".