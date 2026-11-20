العين في 20 نوفمبر/ وام/ استعاد برنامج "ليالي الشعر.. الكلمة المغناة"، في الأمسية الثانية من دورته الخامسة، سِيَر أربعة من روّاد الشعر النبطي الإماراتي، هم خليفة بن مترف، وسالم بن خميس الظاهري الملقّب بـ"الكاس"، وعبيد بن معضد، وعتيق بن روضه، وذلك في قصر المويجعي ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025.

واستعرض في الأمسية ذوو الشعراء ورفاقهم، محطات من حياتهم وقصص أبرز قصائدهم التي تغنّى بها فنانون إماراتيون، من بينهم جابر جاسم وعلي بن روغة وميحد حمد وغيرهم من الفنانين.

وأكد سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، أن البرنامج يعرّف الأجيال الجديدة بروّاد الشعر النبطي الإماراتي ويكشف لها قصص قصائد عرفتها بأصوات مؤدّيها، مشيراً إلى أن شهادات أبناء الشعراء وأقاربهم أضاءت جوانب من حياتهم ومناسبات نظم قصائدهم، وأن إقامة الأمسيات في قصر المويجعي تستمد خصوصيتها من مكانة القصر في ذاكرة أهالي العين.

وأوضح أن البرنامج يجمع شعراء من مختلف إمارات الدولة، وتصاحب أمسياته عروض "الرزفة" و"الونّة"، إلى جانب العزف على العود وتقديم القصائد المغنّاة.

وأشار إلى أن البرنامج أتاح عرض دواوين لعدد من كبار الشعراء الذين شاركوا في دوراته السابقة، مؤكداً الحرص على مواصلته وتطويره بما يسهم في توثيق الشعر النبطي الإماراتي وصون المفردة الإماراتية.

وتحدث الشاعر أحمد بن خليفة بن مترف عن مسيرة والده، الذي وُلد عام 1935 وعاش في مدينة العين، وتوفي عام 2006.

وقال إن سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي شهدت أبرز محطات تجربته الشعرية، وإن علي بن روغة وميحد حمد كانا من بين الفنانين الذين غنّوا قصائده، ومن أشهرها "أحب البر والمزيون" و"آه يا من ون والجفن محروم"، مشيراً إلى أن شعر والده اتسم بـ"السهل الممتنع"، وأن صدى "أحب البر والمزيون" امتد إلى الجمهور العربي.

واستعاد خليفة عبيد خميس الظاهري محطات من سيرة عمّه سالم بن خميس الظاهري "سالم الكاس" الذي وُلد في العين نحو عام 1925، وتبادل القصائد "المساجلات الشعرية" مع عدد من الشعراء، لافتا إلى أن الفنان جابر جاسم غنّى عدداً من قصائده، ومن أشهر قصائده المغنّاة "ونّتي ونّات معتلي" و"يا هل الكدلك ورى شلتو وليفي" و "سحرني بالعيون البابلية".

ووصف الشاعر أحمد سالم بالعبدة الشامسي رفيقه الراحل عبيد بن معضد لخريباني النعيمي بأنه "مدرسة في الشعر والتراث"، مشيراً إلى براعته في ارتجال القصائد وإجادته فنَّي "الونّة" و"التغرودة"، ومعرفته بالحرف التقليدية واهتمامه بالهجن والصيد بالصقور، واستذكر محطات جمعته به منذ بداياته في تلفزيون أبوظبي عام 1987، مروراً بمشاركاتهما في برامج تراثية على إذاعة أبوظبي، وصولاً إلى إسهامه في جهود توثيق فن "التغرودة" لدى "اليونسكو".

وتناول عبيد عتيج بن روضة الظاهري سيرة والده الشاعر الراحل عتيق بن روضة، الذي وُلد عام 1940 ورحل عن عمر ناهز 40 عاماً، مشيراً إلى أن الفنان جابر جاسم غنّى له 14 قصيدة من أشعاره، من بينها "غزيل الفلّة".

وقال إن والده لُقّب بـ"شاعر الجمال" لرهافة حسّه واستلهامه الشعر من تفاصيل الحياة اليومية، مستذكراً قصيدة نظمها في وردة بفناء البيت.

وأضاف أن والده خاض مساجلات شعرية مع عدد من شعراء الإمارات، وله ديوانان شعريان، فيما تعمل الأسرة على استكمال إعداد ديوانه الثالث.